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Kayserispor’da Sumudica ile yollar ayrıldı

Kayserispor’da Teknik Direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı.

15 Mayıs 2018 Salı 20:23
Kayserispor’da Sumudica ile yollar ayrıldı

Kayserispor’da Teknik Direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı.

Kayserispor’dan yapılan yazılı açıklamada, Teknik Direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“2017-18 futbol sezonu, başında takımımızı çalıştırmak ve koyduğumuz hedeflere birlikte yürümek üzere yola çıktığımız teknik direktörümüz Marius Sumudica;

Türkiye’deki ilk yılı olmasına ve takımdaki yeni oyuncuların da 14-15 gibi çok sayıda bulunmasına rağmen, sezonun ilk yarısında, yönetimimizin hedefleriyle uyumlu üst düzey başarı sağlamış ve çok iyi futbolla birlikte, 30 puan toplamayı da başarmıştır. Ancak, sezonun ikinci yarısında aynı başarı tekrarlanamamış, yönetim olarak kendisine ve oyunculara verilen maddi-manevi desteğe rağmen bir türlü ilk yarı performansına ulaşılamamıştır. Bu süreçte, hocamız da bu durumdan rahatsızlığını ifade ederek birkaç hafta önce ayrılma isteğinde bulunmuş ancak yönetimimiz ‘istikrar’ açısından devam etmesini sağlamıştır. Ancak, geldiğimiz noktada;

Sumudica ile yaptığımız görüş alışverişi sonucu, birkaç takviye olsa da, önümüzdeki sezonda da çoğunlukla aynı futbolcu gurubu ile yola devam edileceğinden koordinasyon ve iletişimde sıkıntıyla birlikte ‘hedeflenen başarı’ açısından da tereddütler oluştuğundan karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızın ayrılmasına karar vermiş bulunmaktayız. Hocamıza Kayserispor’a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, kendisini tanımaktan mutlu olduğumuzu ifade ediyoruz.”

(İHA)
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