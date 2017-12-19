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Kayseri Erciyesspor'un galibiyeti ve puanı yok

TFF 3. Lig’de ilk yarı maçları tamamlandı. Bu sezon 3 ayrı grupta 54 takımın mücadele ettiği ligde galibiyet alamayan ve ilk yarıyı puansız kapatan tek takım Kayseri Erciyesspor oldu.

19 Aralık 2017 Salı 11:06
Kayseri Erciyesspor'un galibiyeti ve puanı yok

Bir dönem Süper Lig’de fırtınalar estiren, Türkiye Kupası’nda final oynayan, Avrupa Kupaları’nda ülkemizi temsil eden Kayseri Erciyesspor, amatör kümeye doğru hızla ilerliyor. Bu sezon 54 takımın üç ayrı grup halinde mücadele ettiği TFF 3. Lig’de 2. Grup’ta yer alan Kayseri Erciyesspor, söz konusu ekipler arasında ligin ilk yarısını galibiyet alamadan kapatan tek takım oldu. Sahaya çıktığı 17 maçta 3 beraberlik, 14 yenilgi alan mavi-siyahlılar, bu maçlarda kalesinde 42 gol görürken, rakip ağlara ise sadece 7 gol atabildi. Aldığı 3 puanı da Van Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda oynaması gereken maça çıkmadığı için kaybeden Kayseri temsilcisi, böylece ilk yarıyı puansız kapattı.

EN KÖTÜ PERFORMANSLARIN TAMAMI ERCİYESSPOR’DA

Bir zamanların futbol devi, bu sezon TFF 3. Lig’de mücadele eden takımlar arasında arasında ligin ilk yarısındaki 17 haftalık bölümde rakipleri arasındaki en kötü performansları sergileyerek amatör kümenin yolunu tutmuş durumda. Kayseri Erciyesspor, ilk yarı maçları sonunda ligin galibiyet alamayan tek takımı. Aynı zamanda ligin ilk yarısını puansız kapatan teki ekip olarak da dikkat çekiyor mavi-siyahlılar. Üç ayrı grupta mücadelenin sürdüğü 3. Lig’de kalesinde en çok gol gören takım yine Erciyesspor. Öte yandan, ligin en az gol atan takımı durumunda da bulunan Kayseri ekibi, durum böyle olunca da averajı en kötü takım (-35) konumunda yer alıyor. TFF 3. Lig’de ikinci yarı maçları 20 Ocak’ta başlayacak. Mavi-siyahlı takımın lige tutunabilmesi için 17 haftalık periyotta 19 puanlık bir farkı kapatması gerekiyor. Transfer yasağı olan ve bu nedenle işi oldukça zor görünen Kayseri Erciyesspor, 5 Mayıs 2018’de tamamlanacak lig sonunda Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) yolunu tuttuğu takdirde, Türk futboluna damga vuran bir kulüp de profesyonel liglere veda etmiş olacak.

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