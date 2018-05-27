"Kaybetmekten nefret eden bir ekip olmayı hedefliyoruz"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Milli Takımın kabuk değiştirdiğini ifade ederek, kaybetmekten nefret eden bir ekip olmayı hedeflediğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı’nda Teknik Direktör Mircea Lucescu İran ile oynanacak olan özel maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunana Lucescu, kamp dönemini değerlendirerek, “Bizim önümüzde bir maç var buna hazırlanıyoruz. Maçlarımız Dünya Kupası’na giden takımlarla. Çok motive olmuş ekiplerle karşılaşacağız. Onlar da kendilerini göstermiş oluyorlar. Kolay olmayacak. Bizim Türkiye ligi zorlu sert geçti. Çok sakatlık yaşadık. 4-5 tane önemli oyuncumuz hemen lig biter bitmez kendilerini ameliyatta buldular. Ben de genç ekibimle yola çıktım bu oyuncuların hepsine imkan vermek istiyorum. Bazı genç oyuncuların kendi kulüplerinde zaman alamamış olmamalarını kapatmak istiyorum. Sabırla onları görmek istiyoruz. 3 maçta hepsi yeterli zamanı alacaktır. Milli takım bir değişim içinde. 4-5 aydır da Çağlar, Yusuf, Okay ve Cengiz gibi arkadan gelen gençler gibi Hakan, Emre Akbaba gibi gördüğünüz diğer gençler. Şanssızlık Emre Mor ve Enes de sakatlıktan dolayı bizimle değil. Kulüp doktorları bize dinlenmeleri gerektiğini söyledi ve bizim de kolay olmayan yüklü programımız var. Teknik antrenmanlarımız teknik toplantılarımız bu genç oyuncuların sahada hepsi aynı lisanı konuşabilmesi önemli bunu sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“OYUN ANLAYIŞIMIZ OYUNU DOMİNE ETMEK VE TOPA SAHİP OLMAK”

Deneyimli teknik direktör, İran’ın uzun süredir birlikte çalıştığı bir teknik heyeti olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Kampta çok mutluyum sahada aynı lisanı çalışmaya çalışıyorlar çok mutluyum. Ekibin değişmesinin kabuk değiştirmesinin yanında oyunlarından da memnunum. Avrupa’da da oyunu domine eden ekiplerin maçları kazandığını görüyoruz. Karadağ ve İran maçlarına baktığımızda bizim de oyun anlayışımız da oyunu domine etmek ve topa sahip olmak oluyor. Türk oyuncularının gerçek kalitelerini gerçek yüzlerini sahaya koymalarını istiyorum. Çok teknik oyuncularımız var. Dar alanda oynamayı çok iyi bilen iyi kombinasyonlara giren genç nesil var. Çok büyük fizik olarak güçlü oyuncular yok. Yarın İran ile 6 senedir büyük tecrübeli antrenör ekibi ile karşılaşacağız. Asya şampiyonu maç kaybetmeden, 6 galibiyet 4 beraberlikle Rusya’ya gidiyorlar. Tecrübeli bir ekip. Uzun zamandır çalıştıkları ekiple uzun boylu yapılı oyunculardan kurulular. Kontrataklar ve hızlı hücum eden geniş alana ihtiyacı olan ekibe karşı maç yapacağız.”

“KAYBETMEKTEN NEFRET EDEN BİR EKİP KURMAYI İSTİYORUM”

Ay-yıldızlı ekipte tecrübeli oyuncuların gençlere yardımcı olmalarını istediğini söyleyen Lucescu, “Biz kendi oyuncularımızın kalitelerini oyun organizasyonlarını kontrol etmeye çalışacağız. İran çok iyi bir ekip. Daha teknik oynuyorlar Rusya’ya karşı farklı oyunumuz olacak. İyi defans yapan ekip. Bizim için önemli 3 maç 3 maçımız da gençler için çok önemli. Kaybetmekten nefret eden bir ekip kurmak istiyorum. Bu karakteri aşılamaya çalışıyorum. Eskiler bu konuda tecrübeliydiler. Yardım etmelerini istiyorum. Sakat oyuncularımız ameliyat oldular. İyileşince aramız gelecek. Sonbaharda onların formuna ve fiziğine göre bakacağız. 3 maç 6-7 senenin gelecek ekibini kurmak istiyorum. Bu 3 maç da bunun ilk ayağı olmalı. Hak edenin sürekli olmasını istiyorum. İyi bir maç çıkaracağımızı ümit ediyorum. Bizim oyuncularımızın geleceği için de çok iyi olacağını düşünüyorum. Dört büyük İstanbul kulübünden 3 oyuncu milli takımda. Bir gün federasyona milli takım ile Türkiye’de forma giyen yabancı oyuncuların maç yapması için bir teklifte bulunacağım” açıklamasını yaptı.

“BÜTÜN TECRÜBEMİ GENÇLERE AKTARIYORUM”

Rumen teknik adam, tecrübeli futbolcuların gençlerin tecrübesini vermek istediğini vurgulayarak, “Şu çok ciddi bir problem ve uzun konuşulması gereken bir konu federasyon kulüpler, antrenörler ve gazetecilerin birlikte olduğu bir komisyonun toplandığı ortamda olmalı. Burada bir şey söylemenin anlamı yok. Bu kadar para harcıyoruz ama sonuç gelmiyor. Bur durumda insanın aklına gençlere yatırım yapmak geliyor. Ben de tamamen bütün tecrübemi gençlere aktarıyorum. Burada oyunculara sorsanız 4 gün bana tahammül etmek kolay değil. Çok çalışıyoruz. Sürekli toplantılar analizler direktifler veriyoruz. Bunlar kolay değil. 21 yaşındaki oyuncuları 30 yaşındakilerin tecrübesine çekmeye çalışıyorum” diye konuştu.

“TÜRK OYUNCULAR KULÜPLERİNDE ZAMAN ALMALILAR”

Mircea Lucescu, genç Türk futbolcuların ligde biraz daha fazla zaman alması gerektiğine değinerek, şunları kaydetti:

“Kulüplerde antrenör olduğum zaman milli takımlarla iyi ilişkim vardı. 2002 Dünya Kupası’nda Galatasaray’dan 8 oyuncu vardı. Benim sorumluluğum milli takıma yardım edip oyuncu hazırlamaktı. Kimde olursam olayım. Shaktar’da 6 tane milli takım oyuncusu oradaki misyonum milli takıma oyuncu hazırlamaktı. Becerikli oyuncu olması önemli gelecek için eğitmek lazım. Başkanlar yabancı oyuncu getiriyor. Türk oyuncular ne yapabilirler ki. Antrenör ne yapabilir. 30 yaşında geçmişi çok önemli oyuncu varken 20 yaşında gencin oynaması zor. O zaman farklıydı medya çok yardımcı oldu. Milli takım kaybetti tabii ki. Şimdi tersini yapmamız lazım. Türkleri en azından bir iki Türk oyuncuyu Avrupa kupalarında oynatmak zorunda değil ama ligde biraz daha fazla zaman vermeleri lazım. Biraz gençleri ön seviyeye çekmemiz lazım ki milli takımdan önce kendi takımlarında oynasınlar ve bu sayede gelebilsinler.”

“İRANLILAR TARAFINDAN DOLDURULMUŞ STATTA OYNAMAK İSTEMİYORUM”

Lucescu, yarın oynanacak olan İran mücadelesinde seyirci desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, “İstanbul dışında olduğu zaman maçlar Eskişehir, Antalya, Sakarya veya Konya vs. neresi olursa olsun bütün şehir stada geliyor. İstanbul’da 4 büyük ekibin seyircisi geliyor ve herkes kendi oyuncusunu destekliyor. Başakşehir Stadı’nda oynayacağız. Önemli maçlarımızı nerede oynamamız gerektiğine dair önemli bir test olacak. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş nerede olursa olsun. Herkes milli takımı desteklemesi gerekiyor. Türkiye’ye karşı antrenör ve oyuncu olarak oynadığım zaman İstanbul’da statlar ful olurdu. Yarın nasıl olacağını göreceğiz. Maç çok kolay olmayacak. Seyircilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Oyuncularımızın kendi evlerindeki seyirci desteğine ihtiyacı var. İranlılar tarafından doldurulmuş statta oynamak istemiyorum. İranlı İstanbul’da yaşayanlar mutlaka gelecektir. İnşallah güzel olacak” açıklamasını yaptı.

“MİLLİ TAKIM FORMASI REDDEDİLMEZ”

Fransa’da bu sezon 1. Lig’e yükselen Nimes Olympique’de forma giyen Fransız asıllı Türk oyuncu Umut Bozok’un milli takımda neden yer almadığını anlatarak, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Umut Bozok’u birçok kere izledim. Milli takım için henüz hazır değil. Beklemek lazım. Milli takımı istemek lazım. Umut Bozok U21’i reddetti. Hangi Türk olursa olsun bu formayı sevmesi lazım. Bu forma reddedilmez. Daha ilerde bakacağız. Şimdi 1. Lige geçtiler. Erol ile yaşadıklarımı yaşamak istemiyorum. Çünkü ben daha genç takımlarda oynamış milli oyuncuların kaybolduklarını gördüm. 21’den sonra kayboluyorlar. Kimsenin nerede olduğunu bilmiyorlar. Ben gidip kendim gördüm Tarkan’ı 3 kere gördüm seyrettim. Suat’ı 3 kere Almanya’da seyrettim. Almanya’da doğdular. Berkay ‘ben milli takım istiyorum’ dedi. Başka takımı bekliyorum demedi. Daha başka oyuncuları da bekliyorum. Bu Umutla da ilgili şu an için bekliyorum.”

MEHMET TOPAL: İŞ MİLLİ TAKIM OLUNCA GERİSİ TEFERRUAT OLUYOR

Basın toplantısında konuşan milli takım kaptanı Mehmet Topal ise, çok iyi bir kamp ortamı olduğunu söyleyerek, “Çok iyi bir kamp ortamı var. Sezon sonu dolayısıyla zor görülebilir ama iş milli takım olunca gerisi tefferruat oluyor. Genç arkadaşlarımız da var tecrübeliler de var. Çok iyi bir ortam oluştu. Çok iyi analizler ve antrenmanlar yapıyoruz. İnşallah bu güzel ortamı özel maçlarla ısıtıp futbolumuzu geliştirip kampı tamamlamak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

“ÜLKE OLARAK DÜNYA KUPASI’NA GİDEMEMEMİZİN BURUKLUĞUNU YAŞIYORUZ”

Dünya Kupası’na katılamamalarını takım olarak etkilediğini anlatarak, “Biz zaman zaman sohbetlerimizde dile getiriyoruz. Böyle bir büyük turnuvada nasıl olamayız diye. Gerçekten takım olarak ülke olarak içimizde burukluk var diyebilirim. Gitmek istiyorduk olmadı. Futbolda olağan şeyler bunlar Dünya Kupasını unutup Avrupa Şampiyonası’na hazırlanmanın temellerini atıyoruz. Çok genç ve yetenekli oyunculara sahibiz. Oynayacağımız hazırlık maçlarıyla da en üst seviyeye çekmek istiyoruz. Biz 4 maça da çok iyi hazırlanıp hem iyi futbol hem galibiyet istiyoruz” diye konuştu.

Milli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Real Madrid - Liverpool mücadelesini takım arkadaşlarıyla birlikte takip ettiğini söyleyerek, Real Madrid’in kupayı hak ettiğini dile getirdi.

(Bora Akyol - Uygar Aydın/İHA)