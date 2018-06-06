Kasımpaşa U13 Takımı’na şok saldırı

Kasımpaşa, U13 Ligi’nde oynanan Beşiktaş karşılaşması sonrası genç sporcularının yer aldığı otobüsün saldırıya uğradığını açıkladı.

Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan ve Kasımpaşa’nın 3-1 kazandığı U13 Ligi karşılaşması sonra Kasımpaşa’nın genç sporcularını taşıyan otobüse saldırıda bulunuldu.

Kasımpaşa’nın konuya ilişkin resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün Beşiktaş JK Fulya Tesislerinde oynadığımız U13 Ligi müsabakası sonrası genç sporcularımızın yer aldığı takım otobüsümüz bir grup taraftar tarafından saldırıya uğramıştır. Bu tarz olayların altyapılardaki futbol müsabakalarına kadar sıçramasının üzüntüsünü yaşıyor ve bu olayları kınıyoruz."

(İHA)