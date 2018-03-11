Karşılaşmayı 42 bin 587 seyirci izledi

Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını Türk Telekom Stadyumu’da toplam 42 bin 587 taraftar izledi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor’u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. İçerideki maçlarda takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Konya müsabakasında da buna devam etti. Türk Telekom Stadyumu’nda izlemeye gelen taraftar sayısı ise 42 bin 587 olarak açıklandı. Maç önü ve maç boyunca takımına desteklemeyi sürdüren taraftarlar, 3 puanın alınmasından da rol oynadı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)