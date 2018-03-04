“Karabükspor’u hatırlamak istemiyorum”

Teleset Mobilya Akhisarspor’un golcü oyuncusu Yevhen Seleznyov, “Karabükspor hakkında bir şey söylemek ve hatırlamak istemiyorum” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-2’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Teleset Mobilya Akhisarsporlu futbolcu Yevhen Seleznyov basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyeti Teknik Direktör Okan Buruk sayesinde aldıklarını ifade eden Seleznyov, “Almamız gereken bir galibiyet. Tamamen hocaya bağlıyorum. Çok iyi bir hoca. Tribünlere gönderdiler ama onun bu maçı da onun sayesinde aldık” şeklinde konuştu.

“KARABÜKSPOR’DA 6 AY ZAMAN KAYBETTİM”

Ukraynalı futbolcu, halen yüzde yüz performansta olmadığını söyleyerek, “Bütün maçlarda attığımı söyleyemem ama 3 maçtır atıyorum. Yüzde yüzümde değilim. Karabükspor’da 6 ay zaman kaybettim. Daha fazlasını istiyorum. Performansımı arttırmak istiyorum” açıklamasını yaptı.

“HENRIQUE ÇOK İYİ BİR FUTBOLCU”

Tecrübeli futbolcu, takım arkadaşı Paulo Henrique hakkında da konuşarak, Brezilyalı oyuncunun topla iyi oynayabilen çok iyi bir futbolcu olduğunu belirtti.

“KARABÜKSPOR’U HATIRLAMAK İSTEMİYORUM”

32 yaşındaki oyuncu, Kardemir Karabükspor ile ilgili sorulan soruya ise, “Karabükspor hakkında bir şey söylemek ve hatırlamak istemiyorum” cevabını verdi.

(Bora Akyol - Uygar Aydın/İHA)