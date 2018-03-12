Karabükspor’da Osmanlıspor mesaisi başladı

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında cuma günü sahasında konuk edeceği Osmanlıspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde Hasan Doğan Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda kırmızı-mavili ekip gruplar halinde çalıştı. Kayserispor müsabakasında süre alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncularımız 5’e 2 top kapma ve yarım sahada çift kale maç yaptı. Sakatlıkları bulunan Alexe, Ferhat Görgülü, Cem Özdemir ve Luıs Ibanez antrenmanda yer almadı.