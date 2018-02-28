Karabükspor mesaisi başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesislerindeki antrenmanda her oyuncuya özel bireysel egzersizler yapıldı. Dün akşam Teleset Mobilya Akhisarspor’a karşı ilk 11’de forma giyen oyuncuların salonda yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular üst vücut ve çabuk kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan Cedric Carrasso, ameliyatının birinci haftası sonunda saha çalışmalarına başladı. Eren Derdiyok ise bugünkü tedavisinin ardından günü salonda kuvvet çalışmasıyla tamamladı. Jason Denayer de bugünkü tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Kardemir Karabükspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

(İHA)