Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 15°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
109096
ALTIN
177.381
DOLAR
4.1098
STERLİN
5.8841
EURO
5.0821
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Karabükspor, Bursaspor hazırlıklarına başladı

Kardemir Karabükspor, Süper Lig’in 30. haftasında karşılaşacağı Bursaspor maçı öncesi hazırlıklara başladı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 19:47
Karabükspor, Bursaspor hazırlıklarına başladı

Kardemir Karabükspor, Süper Lig’in 30. haftasında karşılaşacağı Bursaspor maçı öncesi hazırlıklara başladı.

Karabükspor, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında cumartesi günü 13.30’da Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından Çamlık sahasında gerçekleştirdiği antrenman ile başladı.

Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yaklaşık bir saat süren antrenmanda takım, koşu ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlığı bulunan Marius Alexe antrenmanda yer almazken; Ferhat Görgülü ve Anton Kravchenko takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

(Yasin Erdem /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erkan Zengin Hammarby’de ilk maçına çıktı
Erkan Zengin Hammarby’de ilk maçına çıktı
“Futbolcularımız konuştuklarımızı sahaya çok iyi yansıttı”
“Futbolcularımız konuştuklarımızı sahaya çok iyi yansıttı”
“Buraya gelirken tek hedefimiz bu maçı kazanmaktı”
“Buraya gelirken tek hedefimiz bu maçı kazanmaktı”
Ankara’da gol yağmurunun kazananı yok
Ankara’da gol yağmurunun kazananı yok
Fernandao’dan Beşiktaş’a gözdağı
Fernandao’dan Beşiktaş’a gözdağı
Kupa derbisinin hazırlıkları başladı
Kupa derbisinin hazırlıkları başladı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim