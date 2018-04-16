Karabükspor, Bursaspor hazırlıklarına başladı

Kardemir Karabükspor, Süper Lig’in 30. haftasında karşılaşacağı Bursaspor maçı öncesi hazırlıklara başladı.

Karabükspor, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında cumartesi günü 13.30’da Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından Çamlık sahasında gerçekleştirdiği antrenman ile başladı.

Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yaklaşık bir saat süren antrenmanda takım, koşu ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlığı bulunan Marius Alexe antrenmanda yer almazken; Ferhat Görgülü ve Anton Kravchenko takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

(Yasin Erdem /İHA)