Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 16°
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
110858
ALTIN
174.931
DOLAR
4.0705
STERLİN
5.7697
EURO
5.0156
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

"Kalan maçlardan 9-10 puan çıkarmak istiyoruz"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Galatasaray maçı sonrası, camiadan çok destek görmediklerini belirterek, “Kalan maçlardan 9-10 puan çıkarmak istiyoruz” dedi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 23:55
"Kalan maçlardan 9-10 puan çıkarmak istiyoruz"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Galatasaray maçı sonrası, camiadan çok destek görmediklerini belirterek, “Kalan maçlardan 9-10 puan çıkarmak istiyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi Gençlerbirliği sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Gençlerbirliği son dakikalarda bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, “Teleset Mobilya Akhisarspor maçından sonra en çok pozisyon bulduğumuz maç bu oldu herhalde. Rakibe çok da pozisyon vermedik. Önümüzdeki Kayserispor maçına hazırlanacağız. Kalan maçlardan 9-10 puan çıkarmak istiyoruz. Takımın yanından ayrılmayan bize destek veren yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Yarından itibaren Kayserispor maçına hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

Özat, yedek ağırlıklı bir kadroyla maça başlamasına ilişkin soruya şöyle cevap verdi:

"Yenilsek kim bilir neler söylenecekti. Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi benim oyuncum, kaptanlarım ama geçen hafta oynarken bu takım 4 yedi. Onların oynayıp oynamadığına bakmamak lazım her maçın hikayesi var. Onlar benim oyuncularım değil onlar benim kaptanlarım. Onların kalitesinde olmayan bir sürü insan milli takıma gidiyor. Üzüldüklerini göstermesi lazım. PTT’den milli takıma giden oluyor da Ahmet gitmiyorsa bunu dert edinmesi lazım."

Teknik direktörlük mesleğinin "çok itibarsızlaştırıldığı" vurgusunu yapan Ümit Özat, "Bin tane senaryo yazılırdı. Dün Tamer hocaya yapılan haksızlık gibi. Göztepe, Tamer hoca kazanmak istemez mi? Algı operasyonu yapılıyor. Mesleğimize saygı duyulması lazım" diye konuştu.

“CAMİAMDAN ÇOK BİR DESTEK GÖRDÜĞÜMÜZ YOK”

Özat, maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile aralarında geçen diyalog ile ilgili ise, "Konuştuklarımız Fatih hoca ile aramızda kalacak. Zaten sürekli diyalog halindeyiz. Beni orada tebrik etti. Kendisine başarılar diledim. Bende emeği büyüktür. Milli takımdan hocam. Ben de kendisine teşekkür ettim. Camiamdan çok bir destek gördüğümüz yok. Don Kişot gibi yeldeğirmenleriyle savaşıyoruz. Başkan ve birkaç yöneticiden başka camiadan destek yok" şeklinde konuştu.

(Seyid Fatih Poyraz - Ömer Çetin - Cem Geçim - Burak Altun /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Terim: "Hayal kırıklığına uğradım”
Fatih Terim: "Hayal kırıklığına uğradım”
Le Guen gönderiliyor
Le Guen gönderiliyor
Aslan liderliği Ankara’da bıraktı
Aslan liderliği Ankara’da bıraktı
"Kış Olimpiyatları’nda Erzurum için görüşmelere başladık"
"Kış Olimpiyatları’nda Erzurum için görüşmelere başladık"
Galatasaray TOFAŞ’ı konuk edecek
Galatasaray TOFAŞ’ı konuk edecek
Formula 1’de Bahreyn Grand Prix’si heyecanı
Formula 1’de Bahreyn Grand Prix’si heyecanı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim