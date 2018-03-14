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Kaf-Kaf Avrupa’da çeyrek finalde

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Yunan rakibi PAOK’a deplasmanda 74-68 mağlup olan Pınar Karşıyaka, İzmir’de oynanan rövanş maçını 79-67 kazanıp çeyrek finale adını yazdırdı.

14 Mart 2018 Çarşamba 22:10
Kaf-Kaf Avrupa’da çeyrek finalde

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Yunan rakibi PAOK’a deplasmanda 74-68 mağlup olan Pınar Karşıyaka, İzmir’de oynanan rövanş maçını 79-67 kazanıp çeyrek finale adını yazdırdı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Srdan Dozai (Hırvatistan) xx, Martins Kozlovskis (Litvanya) xx, Sasa Maricic (Sırbistan) xx

Pınar Karşıyaka: D.J.Kennedy xxx 17, Berk Uğurlu xxx 10, Jarrod Jones xxx 14, Marko Banic xx 2, Erdi Gülaslan xx 2, Metin Türen xx 5, Dominic Waters xx, Görkem Doğan xx, Mert Celep x

Başantrenör: Aleksandar Trifunovic

PAOK: Phil Goss xxx 12, Lucky Jones x 3, Darnell Jackson xx 8, Linos Chrysikopoulos x 2, Antonios Koniaris x 1, Dimitrios Katsivelis xx 6, Terran Petteway x, Ousman Krubally xx 8, Thodoris Zaras x 2, Margaritis Vaggelis x 1

Başantrenör: Soulis Markopoulos

1. periyot: 20-13 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 43-33 (Pınar Karşıyaka lehine)

3. periyot: 55-48 (Pınar Karşıyaka lehine)

(Ali Gözeten /İHA)
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