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“Kadın basketbolunu geliştirmek için çalışıyoruz”

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, en başından beri Türk kadın basketbolunu geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 21:34
“Kadın basketbolunu geliştirmek için çalışıyoruz”

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, en başından beri Türk kadın basketbolunu geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Dünya Kupası öncesi Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı Çin’le oynadığı hazırlık maçından 74-71 mağlup oldu. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun başından beri Türk kadın basketbolunu geliştirmek için çalıştıklarını ifade ederek, “Bu amaç doğrultusunda daha az milli takımda oynamış daha az sorumluluk almış oyuncuları 1.5 aydır geliştirmek için çalışıyoruz. Bu maçları kazanmaktan çok performanslarını geliştirmeyi düşünüyoruz. Çok basit hatalar yaptık maçta. Çin organize bir takım. Mücadelemiz oyuna tutunmamız hoşuma gitti. Oyuncularımdan mutluyum. Dünya Şampiyonası’nda oynayacağız. Oyunculara koçların saha içinde verdiği sorumluluklar çok fazlaydı kulüplerinde. Şimdi onları hatırlamak için çaba sarf ediyoruz. Daha iyi oynayabilirdik. Günden güne gelişeceğiz. Bu takımdan Dünya Şampiyonası’na gelecek oyuncular olacaktır. Zamanı gelince kadroyu açıklayacağız. Dünya sıralamasında yerimizi kadroda değişiklikler olmasına rağmen yerimizi koruduk. Bu şampiyonaya çok iyi hazırlanacağız. En iyi şekilde hazırlanıp oraya gideceğiz. Uzun vadede kadın basketboluna hizmet edecek takım kurmak istiyoruz. En çok savaşacak en iyi takım kurmaya çalışıyoruz. Oyuncularıma çok güveniyorum” ifadelerini kullandı.

ASENA YALÇIN: “ÇOK İYİ BİR TAKIMIZ”

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Asena Yalçın ise gerçekten çok iyiydi takım olduklarını belirterek, “Daha önce kimse birbiriyle oynamadı. Gayet iyiyiz. İyi mücadele ettik. Daha önce kazanmıştık ama bugün kaybettik. Çok basit hatalar yaptık. Önümüzde bir turnuva var onu daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Çin takımı şubattan beri hazırlanıyor. Kendileri çok organize takım. Antalya’da çalışmalarımızı sürdürdük. Her gün daha iyi olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

PELİN DERYA BİLGİÇ: "HAZIR BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

Son 2 aydır çalıştıklarını ifade eden A Milli Takım Kadın Basketbol oyuncusu Pelin Derya Bilgiç, “Hazır bir takıma karşı oynadık. Basit hatalar yaptık. Bizimde alışma sürecimiz var bunun hatalarını yaşıyoruz. Mücadelemiz ve enerjimiz iyi seviyede ama daha iyi olabilir. Bende elimden geldiğince sorumluluk alıp takıma katkı vermeye çalışıyorum. Çok sıkı çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi performans gösterip kazanacağız” diye konuştu.

(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın /İHA)
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