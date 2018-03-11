"Kadıköy’den 3 puanlar ayrılırsak..."

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Sinan Gümüş, gelecek hafta Kadıköy’de oynayacakları maça lider olarak gideceklerini hatırlatarak, “Bugün aldığımız 3 puanla bence büyük bir avantaj yakaladık. Oradan 3 puanla ayrılırsak, şampiyonluk yolunda bizi kimsenin tutacağını zannetmiyorum” dedi.

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, evinde Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray’ın golcüsü Sinan Gümüş, “Maça kötü başladık. İlk dakikada golü yedik. Pes etmedik. İnancımız yerimizdeydi. Taraftarımız 90 dakika destekledi. İkinci yarı asist ve benim golden sonra maçı güzel bitirdik. 3 puanla buradan ayrıldığımız için mutluyuz” diye konuştu.

“KADIKÖY’DEN LİDER AYRILMAK İSTİYORUZ”

Gelecek hafta Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisinin hatırlatılması üzerine Gümüş, “Lider olarak oraya gideceğiz. Oradan lider olarak ayrılmak istiyoruz. Her deplasman maçı zordur. Kadıköy’de zordur. Öz güvenimiz yerinde. Bugün aldığımız 3 puanla bence büyük bir avantaj yakaladık. Oradan 3 puanla ayrılırsak, şampiyonluk yolunda bizi kimsenin tutacağını zannetmiyorum” şeklinde konuştu.

“MAÇ MAÇ BAKIYORUZ”

2015 sezonunda da önemli maçlarda galibiyetle ayrıldıklarını söyleyen golcü futbolcu, “O yüzden maç maç bakıyoruz. Fenebrahçe, Beşiktaş ve Başakşehir olsun, onlar da önce maçlarını kazanması lazım. Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçı ve Başakşehir-Beşiktaş maçları sonrasında kimin yol haritasında şampiyonluğa yakın olacağı görülecek” ifadelerini kullandı.

“ANNEM GELDİĞİNDE HEP GOL ATIYORUM”

Maçta attığı golden sonraki gol sevinci hakkında da konuşan Sinan Gümüş, “Annem benim için çok önemli bir insan. Almanya’da yaşıyor. Sık sık yanımda olmaya çalışıyor. O geldiğinde hep gol atıyorum galiba. Statta olduğunda gol sevinci yaşıyorum. Onları çok seviyorum. İnşallah her golü ona armağan ederim. Nagatomo’da sürekli benimle Japon sevinci paylaşmak istiyor. Bu gol sevinçlerini inşallah sezon sonuna kadar devam ederiz” açıklamasını yaptı.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar/İHA)