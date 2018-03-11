Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 18°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118454
ALTIN
162.367
DOLAR
3.8371
STERLİN
5.3079
EURO
4.7167
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

"Kadıköy’den 3 puanlar ayrılırsak..."

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Sinan Gümüş, gelecek hafta Kadıköy’de oynayacakları maça lider olarak gideceklerini hatırlatarak, “Bugün aldığımız 3 puanla bence büyük bir avantaj yakaladık. Oradan 3 puanla ayrılırsak, şampiyonluk yolunda bizi kimsenin tutacağını zannetmiyorum” dedi.

11 Mart 2018 Pazar 22:23
"Kadıköy’den 3 puanlar ayrılırsak..."

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Sinan Gümüş, gelecek hafta Kadıköy’de oynayacakları maça lider olarak gideceklerini hatırlatarak, “Bugün aldığımız 3 puanla bence büyük bir avantaj yakaladık. Oradan 3 puanla ayrılırsak, şampiyonluk yolunda bizi kimsenin tutacağını zannetmiyorum” dedi.

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, evinde Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray’ın golcüsü Sinan Gümüş, “Maça kötü başladık. İlk dakikada golü yedik. Pes etmedik. İnancımız yerimizdeydi. Taraftarımız 90 dakika destekledi. İkinci yarı asist ve benim golden sonra maçı güzel bitirdik. 3 puanla buradan ayrıldığımız için mutluyuz” diye konuştu.

“KADIKÖY’DEN LİDER AYRILMAK İSTİYORUZ”

Gelecek hafta Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisinin hatırlatılması üzerine Gümüş, “Lider olarak oraya gideceğiz. Oradan lider olarak ayrılmak istiyoruz. Her deplasman maçı zordur. Kadıköy’de zordur. Öz güvenimiz yerinde. Bugün aldığımız 3 puanla bence büyük bir avantaj yakaladık. Oradan 3 puanla ayrılırsak, şampiyonluk yolunda bizi kimsenin tutacağını zannetmiyorum” şeklinde konuştu.

“MAÇ MAÇ BAKIYORUZ”

2015 sezonunda da önemli maçlarda galibiyetle ayrıldıklarını söyleyen golcü futbolcu, “O yüzden maç maç bakıyoruz. Fenebrahçe, Beşiktaş ve Başakşehir olsun, onlar da önce maçlarını kazanması lazım. Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçı ve Başakşehir-Beşiktaş maçları sonrasında kimin yol haritasında şampiyonluğa yakın olacağı görülecek” ifadelerini kullandı.

“ANNEM GELDİĞİNDE HEP GOL ATIYORUM”

Maçta attığı golden sonraki gol sevinci hakkında da konuşan Sinan Gümüş, “Annem benim için çok önemli bir insan. Almanya’da yaşıyor. Sık sık yanımda olmaya çalışıyor. O geldiğinde hep gol atıyorum galiba. Statta olduğunda gol sevinci yaşıyorum. Onları çok seviyorum. İnşallah her golü ona armağan ederim. Nagatomo’da sürekli benimle Japon sevinci paylaşmak istiyor. Bu gol sevinçlerini inşallah sezon sonuna kadar devam ederiz” açıklamasını yaptı.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Robben’den Beşiktaş taraftarına övgü
Robben’den Beşiktaş taraftarına övgü
Beşiktaş’a İngiliz hakem
Beşiktaş’a İngiliz hakem
Bursaspor’un hayal kırıklığı Sow
Bursaspor’un hayal kırıklığı Sow
Meksika Rallisi’nde zafer Ogier’nin
Meksika Rallisi’nde zafer Ogier’nin
Tottenham’da ’Son’ farkı
Tottenham’da ’Son’ farkı
Kiralık geldi, Dormund’u sırtlıyor
Kiralık geldi, Dormund’u sırtlıyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim