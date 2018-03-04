Kadıköy’de ilk yarıda şok skor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Akhisarspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada sol kanattan Ömer’in kullandığı serbest vuruşta ön direkte iyi yükselen Serginho’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
18. dakikada Hasan Ali’nin pasında topla buluşan Dirar’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direkten dışarı çıktı.
20. dakikada Dirar’ın pasında ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Josef De Souza’nın vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı gitti.
35. dakikada Muğdat’ın ceza sahası içine girip, son çizgiden verdiği pasta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Seleznyov’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kameni’nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 0-2
38. dakikada Giuliano’nun ara pasıyla ceza alanı sol tarafında topla buluşan Hasan Ali’nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Lukac, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
41. dakikada Valbuena’nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde seken topta arka direkte bulunan Neustadter’in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
45+1. dakikada orta sahada kazandığı topla hızlı ilerleyen Muğdat, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Kameni, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
KÜNYE
Stat: Ülker
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Hakan Yemişken xx,
Fenerbahçe: Kameni xx, Isla xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Josef De Souza xx, Dirar xx, Valbuena xx, Giuliano xx, Fernandao xx
Yedekler: Erten, Neto, Şener, Samed, Serhat, Oğuz, Ahmet Oytun, Aatif, Mehmet Ekici, Soldado
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac xx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa Yumlu xx, Ömer xx, Sissoko xx, Eray xx, Muğdat xx, Larsson xx, Serginho xx, Seleznyov xx
Yedekler: Fatih, Kadir, Dany, Soner, Bia, Helder, Aykut, Bilal, Henrique, Onur
Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu
Goller: Serginho (dk. 14), Seleznyov (dk. 35) (T. M. Akhisarspor)
Sarı kartlar: Sissoko, Lopes (T. M. Akhisarspor)(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)