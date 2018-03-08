Juve ve City çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Basel’i eleyen Manchester City ve Tottenham’u eleyen Juventus çeyrek finale kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında 2-2 kaldığı Tottenham’ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Juventus, adını bir üst tura yazdırdı.

Devler Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Tottenham, İtalyan devi Juventus’u konuk etti. Ev sahibi ekip, 39. dakikada Son’un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, Juventus 64. dakikada Higuain ile eşitliği yakaladı. 67. dakikada bu kez sahneye Dybala çıktı ve İtalyan ekibini 2-1 öne geçiren golü kaydetti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk Juventus, çeyrek finale yükseldi.

CITY YENİLDİ AMA TURLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 4-0 mağlup ettiği Basel’e rövanşta 2-1 mağlup olan Manchester City, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Manchester City, Devler Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 4-0 yendiği Basel’i konuk etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi 8. dakikada Jesus ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip Basel 17. dakikada Mohamed Elyounossi ile eşitliği yakalarken, 71. dakikada Lang’ın golüyle de 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi ancak ilk maçı İngiliz ekibi 4-0 kazandığı için adını bir üst tura yazdıran takım oldu.

(İHA)