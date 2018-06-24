Japonya: 2 - Senegal: 2

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu’nda Japonya, Senegal ile 2-2 berabere kaldı.

Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda H Grubu’nda Japonya ile Senegal, Ekaterinburg Arenada karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Senegal 12. dakikada Sadio Mane’nin golüyle 1-0 öne geçerken Japonya ise bu gole 34. dakikada Takashi Inui ile karşılık verdi. Müsabakanın 71. dakikasında Senegal Moussa Wague’nin golüyle 2-1 öne geçti. 78. dakikada Keisuke Honda’nın attığı golle Japonya beraberliği yakalarken müsabaka 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

(İHA)