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Japonya: 2 - Senegal: 2

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu’nda Japonya, Senegal ile 2-2 berabere kaldı.

24 Haziran 2018 Pazar 20:06
Japonya: 2 - Senegal: 2

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu’nda Japonya, Senegal ile 2-2 berabere kaldı.

Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda H Grubu’nda Japonya ile Senegal, Ekaterinburg Arenada karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Senegal 12. dakikada Sadio Mane’nin golüyle 1-0 öne geçerken Japonya ise bu gole 34. dakikada Takashi Inui ile karşılık verdi. Müsabakanın 71. dakikasında Senegal Moussa Wague’nin golüyle 2-1 öne geçti. 78. dakikada Keisuke Honda’nın attığı golle Japonya beraberliği yakalarken müsabaka 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

(İHA)
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