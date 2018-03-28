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İzmir’de 49 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Foça ilçesi açıklarında yasadışı yollardan yurtdışına gitmeye çalışan 49 kaçak göçmen yakalandı.

28 Mart 2018 Çarşamba 18:50
İzmir’de 49 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Foça ilçesi açıklarında yasadışı yollardan yurtdışına gitmeye çalışan 49 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 06.00 sularında, İzmir Foça Aslan Burnu önlerinden bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarını alan Sahil Güvenlik, göçmenlerin içinde bulunduğu hareketli lastik botu durdurdu. Botun içinde 21 Suriye, 9 Angola, 6 Orta Afrika, 5 Gabon, 2 Gine, 2 Senegal, 2 Sierra Leone, 1 Güney Afrika, 1 Moritanya uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen (18 erkek, 15 kadın, 16 çocuk) yakalandığı açıklandı.

(Tolga Tahçı /İHA)
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