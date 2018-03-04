“İyi ve başarılı bir takımız”

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, iyi ve başarılı bir takım olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor’u 4-1 mağlup eden Sivasspor’da karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Samet Aybaba, iyi be başarılı bir takım olduklarını dile getirdi.

“OYUNA KÖTÜ BAŞLADIK”

Oyuna kötü başladıklarını ifade eden Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Çok kötü bir ilk yarı geçirdik. Robinho’yu onların ön liberosuna baskı yapsın istemiştik, ters top atıyorlar diye. Ama o Kone ile çift santrfor gibi kalınca çok rahat top kullandılar ve ters top atmaya başladılar. Bu da bizi rahatsız ederek dengemizi bozdu. İkinci yarı da istediklerimizi anlattık ve Mert Hakan da bunu çok iyi yerine getirdi. Biz iyi takımız, başarılı bir takımız. Uzun zamandır deplasmanda kazanamıyorduk ama iyi ve kaliteli oyuncularımız var. Yetişen oyuncularımız var. Hep yabancılardan bahsediyorduk, iyi yerli oyuncularımız var bunlara da bakmamız lazım. Oyunun ikinci yarısında hızlı takımız, bu da oyuna yansıdı. İyi bir galibiyet aldık, oyuncularımızı kutluyorum” dedi.

(Adem Akalan - Sabri Çağlar/İHA)