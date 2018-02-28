Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul -3°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118951
ALTIN
161.050
DOLAR
3.7995
STERLİN
5.2328
EURO
4.6396
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

"İyi şeylerin yapılması gerektiği bir dönemdeyiz"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ”Zor bir dönemdeyiz. İçinde bulunduğumuz döneme kafa kafa diyoruz. Kredilerin bittiği ve iyi şeylerin yapılması gerektiği bir dönemdeyiz. Bunu da bu takımın yapacağına inanıyoruz” dedi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 20:21
"İyi şeylerin yapılması gerektiği bir dönemdeyiz"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ”Zor bir dönemdeyiz. İçinde bulunduğumuz döneme kafa kafa diyoruz. Kredilerin bittiği ve iyi şeylerin yapılması gerektiği bir dönemdeyiz. Bunu da bu takımın yapacağına inanıyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Mesut Bakkal, Alanyaspor’un inanılmaz derecede kaliteli bir takım olduğunu söyledi. Bakkal, ”Bireysel olarak oyuncu kalitesine baktığımız zaman bu yenilgileri hak etmeyen bir takım var. Belirli şansızlıklardan dolayı iyi olan ve olmayan maçlar olmuş. Şunu gönülden inanıyoruz. Bu takım bu durumdan çıkabilecek hem kulüp hem de takım bazında o kaliteye sahip. Bu bizim için çok artı bir avantaj. Oyuncu gruplarıyla toplantı yaparak hatalarımızı konuştuk. Birinci antrenman olmasına rağmen inanılmaz keyifli ve coşkulu bir takım var. Oyuncuların bu coşku ve istekleri kesinlikle artı olarak dönecektir” dedi.

Zor bir dönemde olduklarını aktaran Bakkal, ”İçinde bulunduğumuz döneme kafa kafa diyoruz. Kredilerin bittiği ve iyi şeylerin yapılması gerektiği bir dönemdeyiz. Bunu da bu takımın yapacağına inanıyoruz. Berkan harici bir sakat oyuncumuz kalmadı. Mbilla kendisini toparlamaya başladı. Herkesin hem hücumda hem de savunmada işini yapacağı ve hücumdaki coşkusunu savunmaya yansıtacağı bir takım olması en büyük isteğim. Ne yapacağımızı biliyoruz. İnşallah yaklaşık 5-6 günlük bir çalışmadan sonrada Gençlerbirliği maçına gideceğiz. İyi sonuçlar elde edeceğimize yürekten inanıyorum. Bu maç bizim ve şehir için bir final bunu ortak yaşamamız gerekiyor. Alanyaspor’un içinde bulunduğu, geldiği nokta kesinlikle Süper Lig ve bu noktada devam etmesi gerektiğine inancı içerisindeyim” diye konuştu.

“BİZ ANTRENÖRLER HEPİMİZ ARKADAŞIZ DOSTUZ”

Bir gazetecinin sezon başında teknik adam Ümit Özat arasındaki daha önce yaşanan gerilimi sorması üzerine cevap veren Bakkal, şunları söyledi:

”Benim o dönemde konuştukları belki yanlış aktarıldı. Ümit zaten benim milli takımdan futbolcum şuanda da başarılı gidiyor. 10 maçtır yenilmeyen Gençlerbirliği’ne gidiyoruz. Gençlerbirliği antrenörlük yaptığım bir kulüp ve benim için özel yeri var ama şartlar karşı karşıya getirdi. Daha öncede böyle maçlar oynadık. Biz antrenörler hepimiz arkadaşız dostuz. Ben kimseyle bir kavgaya çekişmeye girmedim ama zaman zaman yanlış aktarıldı ve ortalığı gerdi. Şu anda başarılı bir hocası var ve başarılı gidiyor. Tebrik ediyorum. Bunu da söyleyecek kadar olgunluktayız ama Gençlerbirliği her zaman içinde bulunduğum ve 4 yıl çalıştığım kulüp şuanda da Alanyasporlayım. Alanyaspor’un başarısı için her şeyi yapmak helalimdir. İnşallah şartlar bize döner ve maçı biz kazanırız” ifadelerini kullandı.

“HİKMET KARAMAN’DAN İNANILMAZ BİLGİLER ALDIM”

Hikmet Karaman’dan inanılmaz bilgiler aldığını belirten Bakkal, ”Giderken burada iyi olacağımı söyledi. Bu dayanışmamızdır, sonuçta da Karabük hariç tüm maçlarda iyi oynayan bir takım vardı. Şansızdı olmuyorsa olmuyor dedi ve çok güzel bir duruşla ayrılmak istedi. Bana da verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Bundan sonrasına bakıyoruz ama veriler de şunu gösteriyor devrede iyi çalışan bir takım aldım. Bundan sonrası beni ilgilendiriyor. Futbol sonuçta bir oyun ve bunun güzelliğini yaşayalım" şeklinde konuştu.

(Erdal Anak /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eczacıbaşı VitrA yarı finalde
Eczacıbaşı VitrA yarı finalde
Eczacıbaşı VitrA yarı final biletini kaptı
Eczacıbaşı VitrA yarı final biletini kaptı
Rus sporcu dopingli çıktı: Bronz madalya Türkiye’ye geldi
Rus sporcu dopingli çıktı: Bronz madalya Türkiye’ye geldi
Alanyaspor’da Gençlerbirliği mesaisi sürüyor
Alanyaspor’da Gençlerbirliği mesaisi sürüyor
Antalyaspor çıkışını devam ettirmek istiyor
Antalyaspor çıkışını devam ettirmek istiyor
Osman Aşkın Bak, ENKA ödül törenine katıldı
Osman Aşkın Bak, ENKA ödül törenine katıldı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim