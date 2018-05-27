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İşte hedefteki yerliler

Transfer döneminde kadrosuna en az 3 kaliteli yerli futbolcu transfer etmek isteyen Beşiktaş’ta ilk hedef Deniz Türüç. Emre Akbaba, Serdar Gürler ve Güray Vural da listede.

27 Mayıs 2018 Pazar 17:04
İşte hedefteki yerliler

Transfer döneminde kadrosuna en az 3 kaliteli yerli futbolcu transfer etmek isteyen Beşiktaş’ta ilk hedef Deniz Türüç. Emre Akbaba, Serdar Gürler ve Güray Vural da listede.

Transfer için farklı bir yol çizecek olan Beşiktaş, maliyeti yüksek olan oyuncuları satarak kasaya para girdisi yapmayı hesaplıyor. Bu sezon özellikle kaliteli yerli futbolculara yönelmek isteyen siyah-beyazlılarda ilk hedef Kayserispor forması giyen Deniz Türüç. Kulüpler Birliği Başkanı olan Fikret Orman, Kulüpler Birliği’nde yardımcılığını yapan Kayserispor Başkanı Erol Bedir’le çok yakın ilişkilerde ve bu transferi bizzat kendisi bitirmeyi planlıyor. Siyah-beyazlıların Kayserispor’dan almak istediği bir diğer isim de Güray Vural.

EMRE AKBABA SICAK BAKIYOR AMA

Beşiktaş, transferin gözdesi olan Serdar Gürler ve Emre Akbaba için de devrede. Bu 2 futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, girişimlerini hızlandıracak. Emre Akbaba, Beşiktaş’a gelmeye sıcak baksa da bu transferde belirleyici olacak olan nokta, Alanyaspor’un isteyeceği bonservis bedeli. Bu sezon küme düşen Osmanlıspor’da performansıyla dikkat çeken Serdar Gürler de transferde birçok takımın peşinde koştuğu isimlerin başında geliyor. Beşiktaş’ın da listesinde olan bu futbolcu için girişimlerde bulunacak olan yönetim, buna karşın yüksek bonservis bedeli ödemekten yana değil. 4 futbolcuyu gündemine alan Kara Kartal, önceliği Deniz Türüç’e vermiş durumda.

(İHA)
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