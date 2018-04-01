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İstanbul’da ‘sigaramatik’ ve ‘çarkıfelek’ operasyonu

İstanbul Sultangazi’de Asayiş Büro Amirliği ekipleri kumar ve sigara makineleri olarak nitelendiren ’sigaramatik’ ve ’çarkıfelek’lerin bulunduğu kahvehane, büfe ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

01 Nisan 2018 Pazar 22:29
İstanbul’da ‘sigaramatik’ ve ‘çarkıfelek’ operasyonu

İstanbul Sultangazi’de Asayiş Büro Amirliği ekipleri kumar ve sigara makineleri olarak nitelendiren ’sigaramatik’ ve ’çarkıfelek’lerin bulunduğu kahvehane, büfe ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

İstanbul Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde halkı kumara alıştıran, kumar ve sigara makineleri olarak bilinen ‘Sigaramatik’lere ve ‘Çarkıfelek’lere yönelik çalışma başlattı. Makine içerisine para attıktan sonra seçilen numaraların çıkması halinde sigara kazanılan şans oyununu oynatan kahvehane, büfe ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında kahvehanelerde para ile çalıştırılan çok sayıda ‘Sigaramatik’ ele geçirildi. İşyerlerinde ve büfelerde bulunan ‘Çarkıfelek’ diye bilinen kumar makinelerine el konuldu. Kumar makinesi olarak nitelendiren bu makineleri bulunduran kahvehane, büfe ve iş yerlerine adli para cezası uygulandı.

(Ufuk Kıvık/İHA)
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