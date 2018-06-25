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İspanya son 16’ya kaldı

Dünya Kupası A Grubu’nda İspanya, Fas ile 2-2 berabere kaldı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 23:36
İspanya son 16’ya kaldı

Dünya Kupası A Grubu’nda İspanya, Fas ile 2-2 berabere kaldı.

İspanya, Dünya Kupası B Grubu son maçında Fas ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk gol 14. dakikada Khalid Boutaib’den geldi ve Fas 1-0 öne geçti ancak Fas’ın üstünlüğü uzun sürmedi. 19. dakikada Isco şık bir vuruşla eşitliği sağladı ve devre 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın sonlarında Fas bir kez daha öne geçmeyi başardı. 81. dakikada Faycal Fajr’in asistinde Youssef En Nesyri, takımını tekrar öne geçirdi. İspanya ise eşitliği uzatmalarda yakaladı. 90+3. dakikada Iago Aspas skoru tayin etti. 2-2 sona eren maçın ardından, İspanya 5 puanla grupta lider olurken, son 16 turunda da Rusya ile eşleşti. Fas ise 1 puanda kaldı. Karşılaşmada forma giyen Fenerbahçeli Nabil Dirar 90, Galatasaraylı Belhanda 64 ve Fas’ın ilk golünü kaydeden Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib 72 dakika sahada kaldı.

(BH-S)
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