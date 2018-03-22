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İrlanda Cumhuriyeti’yle 14. randevu

UEFA Uluslar Ligi’nde eylül, ekim ve kasım aylarında Rusya ve İsveç’le karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti’yle Antalya Stadyumu’nda hazırlık maçına çıkacak. İki takım bugüne kadar 13 kez karşı karşıya gelirken, Milliler 2 galibiyet ve 5 yenilgi aldı.

22 Mart 2018 Perşembe 11:22
İrlanda Cumhuriyeti’yle 14. randevu

UEFA Uluslar Ligi’nde eylül, ekim ve kasım aylarında Rusya ve İsveç’le karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti’yle Antalya Stadyumu’nda hazırlık maçına çıkacak. İki takım bugüne kadar 13 kez karşı karşıya gelirken, Milliler 2 galibiyet ve 5 yenilgi aldı.

İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile hazırlık maçı yapacak olan A Mili Futbol Takımı, eylül ayındaki UEFA Uluslar Ligi’ne hazırlanıyor. İrlanda Cumhuriyeti’ni Antalya’da ağırlayacak olan Ay-Yıldızlılar, Ada ülkesiyle daha önce 13 kez karşı karşıya geldi. Resmi ve hazırlık maçlarında rakibiyle oynadığı 13 maçta 2 kez kazanan A Milliler, 6 maçta sahadan beraberlikle ayrılırken, 5 kez de kaybetti. İrlanda Cumhuriyeti’yle ilk kez 1968 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’de karşılaşan Milliler, 1966 yılında deplasmanda oynanan maçı 2-1 kaybederken, 1967’de iç sahada oynanan mücadeleyi ise aynı sonuçla kazanmıştı. Kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından uzun bir süre sonra rakibine karşı galibiyet alamadı.

SON MAÇI TÜRKİYE 2-1 KAZANDI

1967 yılındaki karşılaşmanın ardından Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti’ne karşı uzun bir süre galibiyet alamadı. 1967-2003 yılları arasında oynanan 10 maçın 6’sı beraberlikle biterken, 4 karşılaşmadan ise İrlanda Cumhuriyeti galibiyetle ayrıldı. İki takım son olarak 2014 yılında hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Dublin’de oynanan karşılaşmayı Türkiye 2-1 kazandı. 13 maçta Türkiye 15 gol atarken, İrlanda Cumhuriyeti ise 27 gol atmayı başardı.

(Bozhan Memiş/İHA)
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