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İran’da yaprak dökümü devam ediyor

FIFA Dünya Kupası’ndan elenen İran Milli Futbol Takımı’nda Rıza Guçannejad ve Sardar Azmoun, çeşitli gerekçeler göstererek Milli Takımı bıraktığını açıkladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:57
İran’da yaprak dökümü devam ediyor

FIFA Dünya Kupası’ndan elenen İran Milli Futbol Takımı’nda Rıza Guçannejad ve Sardar Azmoun, çeşitli gerekçeler göstererek Milli Takımı bıraktığını açıkladı.

İran Milli Futbol Takımı, Rusya’da düzenlenen DÜnya Kupası’ndan döner dönmez büyük isimlerin veda açıklamalarıyla şoka yaşadı. Takımın önemli futbolcuları Rıza Guçannejad ve Sardar Azmoun sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla Milli Takıma veda ettiklerini duyurdu. Rıza Guçannejad, imalı cümlelerle İran Teknik Direktörü Carlos Queiroz’i eleştirdi. Ünlü futbolcu 6 sene milli takım geçmişine son vereceğini bu paylaşımıyla belirtti. Guçannejad çok hazırlıklı olduğunu iddia ederek, Dünya Kupası’nda oynatılmadığı için itiraz olarak milli takımı terk ettiğini ifade etti.

SARDAR AZMOUN’A ETNİK KİMLİK SALDIRISI

İran futbolunun diğer büyük isimi Sardar Azmoun ise taraftarların ona haksızlık ettikleri için kendi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada milli takımdan ayrıldığını açıkladı. 23 yaşında ve Rusya Premier Ligi Rubin Kazan takımında oynayan Türkmen asıllı futbolcu, Dünya Kupası’ndan sonra İran taraftarları tarafından etnik kimliğine ağır hakaretlere maruz kalmıştı. Türkmen asıllı genç futbolcu yaptığı açıklamada, "Bu hakaretler sayesinde hasta olan annemin sağlığı tehlikeye düşerek, kötüleşti ve ben Annem ve Milli Takım ikilisinden birini seçmek zorunda bırakıldım. Ben de annemi seçtim!” diyerek milli takıma veda etti.

FIFA, IRKÇILIKTAN DOLAYI İRAN’I UYARMIŞTI

Daha önce de İran Futbol Ligi’nde Türk kökenli futbolcular sahalarda ağır ırkçı hakaretlere maruz kalmışlardı. FIFA İranlı yetkililerinden futbol sahalarında Fars olmayan etniklere özellikle Arap ve Türklere karşı ırkçı hakaretlerin son verilmesini talep etmişti. İran Birinci Ligi kulüplerinden ve İran Türklerinin takımına meşhur olan Traktor Sazi Tebriz Futbol Takımı oyuncuları ve statları dolduran on binlerce taraftarı da defalarca Türk oldukları için ırkçı hakaretlere maruz kalmıştı.

İran, Dünya Kupası’nda İspanya, Portekiz ve Fas’la birlikte B Grubu’nda mücadele etti ve 3 puanla elendi.

(İHA)
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