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İran Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

Dünya Kupası hazırlıklarını İstanbul’da, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde sürdüren ve yarın Türkiye’yle hazırlık maçı yapacak olan İran Milli Takımı, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

27 Mayıs 2018 Pazar 19:04
İran Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

Dünya Kupası hazırlıklarını İstanbul’da, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde sürdüren ve yarın Türkiye’yle hazırlık maçı yapacak olan İran Milli Takımı, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Dünya Kupası’nda Fas, Portekiz ve İspanya ile aynı grupta yer alacak olan İran Milli Takımı, Rusya’da düzenlenecek olan organizasyona İstanbul’da hazırlanıyor. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren İran, yarın Türkiye ile hazırlık maçına çıkacak. Bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayan İran Milli Takımı’nın bugünkü antrenmanında sürpriz bir de konuğu vardı. İran’ın yetiştirdiği en önemli yıldızlardan olan eski futbolcu Ali Daei, antrenmanı ziyaret ederek futbolculara moral verdi. Teknik Direktör Carlos Queiroz, Ali Daei’ye imzalı forma hediye etti. Antrenmanın basına açık bölümünde basın mensuplarına poz veren futbolcular ardından ısınma hareketleriyle çalışmaya başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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