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"İntihar düşüncesinin kafamdan çıkması için dua ediyorum"

Bir dönem Galatasaray’da forma giymiş olan Fildişi Sahilli oyuncu Emmanuel Eboue, "İntihar düşüncesinin kafamdan çıkması için dua ediyorum" dedi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:32
"İntihar düşüncesinin kafamdan çıkması için dua ediyorum"

Bir dönem Galatasasaray’da forma giymiş olan Fildişi Sahilli oyuncu Emmanuel Eboue, maç yayınlarını satın alamadığını ifade ederek, Arsenal - Everton maçını bir barda gizlice seyrettiğini söyledi. Eboue, "İntihar düşüncesinin kafamdan çıkması için dua ediyorum" dedi.

Arsenal ve Galatasaray’da forma giymiş olan eski yıldız oyuncu Emmanuel Eboue, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Eboue, geçtiğimiz günlerde maddi açıdan çok sıkıntılı günler geçirdiğini söyleyerek, kendisine yardım eli uzatılması için çağrıda bulunmuştu. Fildişili oyuncu, yaptığı açıklamada İngiltere’deki maç yayınlarını satın alamadığını dile getirerek, Arsenal - Everton maçını izlemek için Enfield’da bir bara gittiğini aktardı.

"ARSENAL MAÇINI BARDA SEYRETTİM"

Ekonomik olarak çok zor günler geçirdiğini dile getiren Emmanuel Eboue, Arsenal-Everton mücadelesini bir barda seyrettiğini dile getirerek, "Enfield’da bir bara gittim. Bara giderken tanınmamak için yüzümü kapattım. Etrafımda hep Arsenal taraftarları vardı. Orada oturanın ben olduğumu anlayamadılar. Oturdum, içecek bir şeyler aldım ve maçı seyrettim. Kapşonu kafamdan hiç çıkarmadım, eğer bunu yapsam Arsenal’li taraftarlar beni hemen tanırdı" şeklinde konuştu.

"FUTBOL OYNADIĞIM BİLİNİRKEN OLMAZDI"

Futbolculuk hayatını noktalamadığını da sözlerine ekleyen Fildişili futbolcu, "Biraz sıkılgandım, o güne kadar hiç barda maç izlememiştim. Maçları ya evimde ya da bir arkadaşın evinde izlerdim. Eğer futbolu bıraktığımı açıklamış olsam o zaman tamam, taraftarların beni barda görmesi sorun olmazdı. Ancak bazı taraftarlar Eboue’nin hala futbol oynadığını bilirken olmazdı. Beni gördüklerinde şok olabilirlerdi" açıklamasını yaptı.

"BENİ TANIDIKLARINDA YALAN SÖYLEMEK ZORUNDA KALIYORUM"

Eboue, Londra’daki evinin yakınlarında bir parkta çalışmalarını bireysel sürdürdüğünü aktararak, "İnsanlar toplu taşıma araçlarında beni tanıyabiliyor. Böyle olduğu zaman onlara yalan söylemek zorunda kalıyorum. Sen Eboue’sin dediklerinde ’hayır ben o değilim, karıştırıyorsunuz’ diyorum. Biraz utanıyorum, yalan söylemek zorunda kalıyorum" diye konuştu.

"EĞER GÜÇLÜ DEĞİLSENİZ PARA HİÇBİR ŞEY DEĞİLDİR"

Eski Galatasaraylı futbolcu, eski arkadaşı Steve Gohouri’nin intiharından etkilendiğini belirterek, "Yıllar önce Fildişi Sahili Milli Takımı’nda beraber oynadık. Depresyondaydı, hayatına son verdi. Onun hikayesini hatırladıkça, aynısını yapmamam gerektiğine karar verdim. İntihar düşüncesinin aklımdan çıkması için dua ediyorum. Eğer kafaca güçlü değilseniz, para hiçbir şey değildir" ifadelerini kullandı.

Eşine karşı kaybettiği davada tüm mal varlığına el konulduğu için sıkıntılı günler geçiren eski Galatasaraylı futbolcuya, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve sportif direktör Cenk Ergün de yardım edeceklerini belirtmişti.

Son Güncelleme: 27.12.2017 12:02
Anahtar Kelimeler:
Emmanuel EboueEmmanuel Eboue Galatasaray
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