Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95852
ALTIN
189.011
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1387
EURO
5.4311
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

İngiltere gol oldu yağdı

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu’nda İngiltere ikinci maçında Panama’yı 6-1 mağlup ederek puanını 6’ya yükseltti ve üst tura çıkmayı garantiledi.

24 Haziran 2018 Pazar 17:26
İngiltere gol oldu yağdı

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu’nda İngiltere ikinci maçında Panama’yı 6-1 mağlup ederek puanını 6’ya yükseltti ve üst tura çıkmayı garantiledi.

Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda G Grubu’nda İngiltere ile Panama, Nizhny Novgorod Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan İngiltere, 8. dakikada John Stones ile 1-0 öne geçti. 21. dakikada Lingard ceza sahası içinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 22. dakikada beyaz noktanın başına geçen Harry Kane farkı 2’ye yükselti. 36. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Lingard’ın şık vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0

40. dakikada ceza sahası dışından Trippier’ın kullandığı serbest vuruşta altıpasta Sterling’in kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu Stones ağlara göndererek skoru 4-0’a taşıdı. İngilizler 44. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Yine penaltı atışını Kane kullandı ve ilk yarının skorunu belirledi. (5-0)

62. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Ruben Loftus-Cheek’in şutunda top Kane’ye çarparak filelere gitti ve fark 6’ya çıktı. 78. dakikada Felipe Baloy, fileleri sarstı ve Panama’nın dünya kupalarındaki ilk golünü atarak tarihe geçti. (6-1) Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu. Bu sonuçla İngiltere adını bir üst tura yazdırırken, Panama ise turnuvaya veda eden ekip oldu.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa’da zafer Hamilton’ın
Fransa’da zafer Hamilton’ın
Japonya: 2 - Senegal: 2
Japonya: 2 - Senegal: 2
Antalya Open’da günün sonuçları
Antalya Open’da günün sonuçları
Efsane kaleci Buffon Bodrum’da
Efsane kaleci Buffon Bodrum’da
Arda Turan oyun ardından Bodrum’a gitti
Arda Turan oyun ardından Bodrum’a gitti
Daniyar İsmayilov’dan iki altın madalya
Daniyar İsmayilov’dan iki altın madalya
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim