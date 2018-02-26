İlk yarıda tek gol var

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Medipol Başakşehir evinde Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir’in 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Gökhan İnler’in orta sahadan gönderdiği ara pasta Elia savunmanın arkasına sarktı ancak kaleci Hopf son onda topa sahip olarak tehlikeyi önledi.

12. dakikada sol kanatta topla buluşan Manu, ceza sahası içine girdi ve şutunu çekti. Epureanu araya girerek topu kornere gönderdi.

28. dakikada kazanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arkasında kendisini unutturan Adebayor kafayı vurarak takımını öne geçirdi. 1-0

34. dakikada orta sahaya yakın bir bölgeden kazanılan serbest vuruşta Sessegnon ortasını yaptı, top direkt kaleye gitti ancak Volkan Babacan son anda topu kornere gönderdi.

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, Uygar Bebek xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xxx, Caiçara xxx, Epureanu xxx, Attamah xx, Clichy xxx, Gökhan İnler xxx, Emre Belözoğlu xxx, Mossoro xxx, Elia xx, Visca xxx, Adebayor xxx

Yedekler: Mert, Bajic, İrfan Can, Napoleoni, Mevlüt, Mahmut, Da Costa, Kerim, Uğur, Alparslan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet xx, Lucas xx, Palitsevich x, Uğur xx, Scekic xxx, Khalili x, Jaiton xx, Sessegnon xxx, Aydın x, Manu x

Yedekler: Taha, Yıldırım, Milinkovic, Murat, Issah, Guidileye, Alper, Zeki, Rahmetullah, Deniz

Teknik Direktör: Ümit Özat

Gol: Adebayor (dk. 28) (M.Başakşehir)

Sarı kart: Epureanu (M.Başakşehir)

(Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)