İlk yarıda gol yok

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Sosa, kullandığı serbest vuruşta topu kale sahası ön direğine doğru gönderdi. Novak’ın vuruşunda ise meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
25. dakikada Babel’in ceza sahası içine doğru yerden ortasında topa Love dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.
35. dakikada Abdulkadir Ömür’ün ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
38. dakikada Talisca’nın pasında topla birlikte ceza saha sahası sağ çaprazına giren Love’nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
42. dakikada N’doye’nin uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Fabri’de kaldı.
43. dakikada Babel’in pasında Talisca kaleci Onur ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise Onur’dan dönen topa Talisca’nın kafa vuruşu auta çıktı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Halis Özkahya xxx, Mustafa Emre İyisoy xxx, Kemal Yılmaz xxx
Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Hubocan xx, Durica xx, Novak xx, Okay Yokuşlu xx, Kucka x, Sosa xx, Abdulkadir Ömür xx, Olcay Şahan x, N’Doye x
Yedekler: Uğurcan Çakır, Arda, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok, Batuhan Artaslan, Onazi, Bero, Rodallega, Yusuf Yazıcı, Abdurrahim Dursun
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Medel xx, Tosic xx, Adriano xx, Hutchinson xx, Tolgay Arslan x, Talisca x, Babel x, Lens x, Love x
Yedekler: Tolga Zengin, Utku, Caner Erkin, Fatih Aksoy, Necip, Vida, Oğuzhan Özyakup, Negrado, Larin, Mustafa Pektemek
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Sarı kartlar: Tosic, Lens (Beşiktaş), Hubocan (Trabzonspor)(Gökmen Şahin - Ersen Küçük /İHA)