İlk yarıda eşitlik bozulmadı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında Galatasaray’ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sinan’ın rakiplerini geçtikten sonra ceza yayının hemen sağından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih’in ellerinde kaldı.
8. dakikada Soner’in sol köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde kalabalığa rağmen göğsüyle topu önüne indiren Seleznyov’un dar açıdan sert vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.
19. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Muğdat’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda dışarıya doğru yönelen topa altıpas çizgisinin hemen sağında gelişine vuran Seleznyov’un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
21. dakikada Selçuk’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Fatih’in yumrukla uzaklaştırmak istediği top önce savunmaya ardından yan kale direğine çarparak Ahmet’in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Çınar xx
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih xx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa xx, Ömer xx, Sissoko xx, Eray Ataseven xx, Soner xx, Muğdat xx, Larsson xx, Seleznyov xxx
Yedekler: Bora, Kadir, Dany, Aykut, Bia, Barbosa, Serginho, Bilal, Henrique
Teknik Direktör: Okan Buruk
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Serdar xx, Ahmet xxx, Latovlevici xx, Tolga xx, Selçuk xx, Rodrigues xx, Belhanda xx, Yasin xx, Sinan xx
Yedekler: Eray İşcan, Maicon, Linnes, Donk, Gomis, Hakan Balta, Fernando, Koray, Nagatomo, Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Seleznyov (dk. 19) (T.M.Akhisarspor), Ahmet (dk. 21) (Galatasaray)
Sarı kart: Mustafa (T.M. Akhisarspor)(Önder Aydın - Barış Gezici - Sadık Cangel /İHA)