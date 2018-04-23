İlk yarıda 3 gol var

Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe, Antalyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Şener sağ kanattan ceza sahası içine doldurdu. Djourou’nun sektirdiği topu Aatif gelişine sert vurup ağlara gönderdi. 1-0

20. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Giuliano, savunmanın arkasına sarkan Soldado’yu gördü. Kaleciyi çalımlayıp ceza sahasına giren İspanyol futbolcu farkı 2’ye çıkaran isim oldu. 2-0

30. dakikada Antalyaspor ilk kez rakip kalede etkili oldu. Savunmadan seken top Yekta’nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Volkan gole izin vermezken, dönen topta Sangare’nin şutu üstten auta gitti.

36. dakikada Skrtel’in uzun oynamak istediği topta Maicon araya girdi ve top Doukara’nın önünde kaldı. Neustadter’i geçen bu futbolcu çektiği şutla farkı 1’e indirdi. 2-1

44. dakikada Mehmet Topal’ın uzun pasında hareketlenen Dirar ceza sahasına girip savunma ve kaleciyi çalımlayıp Giuliano’yu gördü. Bu futbolcunun müsait pozisyondaki vuruşunda top savunmada kaldı.

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx

Fenerbahçe: Volkan xxx, Şener xx, Neustadter xxx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xxx, Josef de Souza xx, Dirar xxx, Giuliano xx, Aatif xxx, Soldado xxx

Yedekler: Kameni, Erten, İsmail, Alper, Fernandao, Mehmet Ekici, Neto, Janssen, Valbuena, Oğuz Kağan

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Antalyaspor: Boffin x, Celutska x, Djourou x, Diego xx, Sakıb x, Hakan Özmert xx, Yekta xx, Sangare xx, Charles xx, Maicon xxx, Doukara xx

Yedekler: Ferhat, Ozan, Chico, Harun, Jevtovic, Musa, Emre Güral

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Aatif (dk. 14), Soldado (dk. 20) (Fenerbahçe), Doukara (dk. 36) (Antalyaspor)

Sarı kart: Djourou (Antalyaspor)

(İHA)