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İlk yarıda 2 gol var

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Osmanlıspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı misafir ekip Osmanlıspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

16 Mart 2018 Cuma 21:10
İlk yarıda 2 gol var

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Osmanlıspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı misafir ekip Osmanlıspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

8. dakikada gelişen atakta Leanrinho’nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

22. dakikada gelişen atakta Ceyhun’un pasında topla buluşan Serdar Gürler, ceza yayı içinden kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu. 0-1

29. dakikada Mehmet Batdal, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp çektiği şutta kaleci Rybka çelerek mutlak golü engelledi.

41. dakikada sol kanattan gelişen atakta Umar’ın rakiplerin arasından pasını gönderdiği Mehmet Batdal topu boş ağlara gönderdi. 0-2

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Osman Gökhan Bilir xx,

Karabükspor: Rbka xx, Tayyib Talha xx, Hakan Aslantaş xx, İshak xx, Kravchenko xx, Adam Stahl xx, Osman Çelik xx, Alican Karadağ xx Herve Kage xx, Leandrinho xx, Ergin xx

Yedekler: Çağlar, Furkan, Hamidou, Özgür Yılmaz, Yusuf, Ahmet Karadayı, Murat Akın, Bliznichenko

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Muhammed Bayır xx, Yalçın Ayhan xx, Anıl Karaer xx, Pinto xx, Ceyhun Gülselam xx, Lumanza xx, Regattin, xx, Serdar Gürler, Umar xx, Mehmet Batdal xx

Yedekler: Ahmet Eyüp, Mehmet Güven, Maxso, Cikalleshi, Ali Eren, Furkan Özçal, Numan, Sharafabad

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Serdar Gürler (dk. 22), Mehemt Batdal (dk. 41) (Osmanlıspor)

Sarı kart: Mehmet Batdal (Osmanlıspor)

(Yasin Erdem - Çetin Uzunkara /İHA)
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