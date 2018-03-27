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İlk yarı Türkiye’nin üstünlüğüyle bitti

A Milli Takım hazırlık maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı millilerin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

27 Mart 2018 Salı 21:19
İlk yarı Türkiye’nin üstünlüğüyle bitti

A Milli Takım hazırlık maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı millilerin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içi arka direkte gelişine vuran Cengiz Ünder meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

21. dakikada topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına giren Jankovic’in sert vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

23. dakikada ceza sahası gerisinden Hakan’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yükselen Okay Yokuşlu kafa vuruşu ile ağları sarstı. 0-2

44. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Vesovic’in vuruşunda top kaleci Volkan’da kaldı.

45+1. dakikada Tomasevic’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Mirko Ivanic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Stat: Stadion Podgorica

Hakemler: Milorad Mazic xx, Milovan Ristic xx, Dalibor Djurdjevic xx

Karadağ: Danijel Petkovic xx, Stefan Savic xx, Marko Vesovic xx, Zarko Tomasevic x, Marko Simic xx, Fatos Beciraj x, Aleksandar Scekic xx, Mirko Ivanic x, Nikola Vukcevic xx, Adam Marusic xx, Marko Jankovic xxx

Yedekler: Mladen Bozovic, Milan Mijatovic, Filip Stojkovic, Nemanja Mijuskovic, Emrah Klimenta, Marko Bakic, Sead Haksabanovic, Damir Kojasevic, Aleksandar Boljevic, Vladimir Jovovic, Stefan Mugosa

Teknik Direktör: Ljubisa Tumbakovic

Türkiye: Volkan Babacan xx, Çağlar Söyüncü xx, Hasan Ali Kaldırım xxx, Kaan Ayhan xx, Mehmet Topal xx, Mahmut Tekdemir xx, Hakan Çalhanoğlu xx, Cengiz Ünder xx, Yusuf Yazıcı xx, Okay Yokuşlu xxx, Cenk Tosun xx

Yedekler: Okan Koçuk, Serkan Kırıntılı, Uğur Demirok, Mehmet Zeki Çelik, İrfan Can Kahveci, Emre Akbaba, Alper Potuk, Serdar Gürler, Ömer Bayram, Yunus Mallı, Enes Ünal

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Goller: Mirko Ivanic (dk. 45+1) (Karadağ), Cengiz Ünder (dk. 11), Okay Yokuşlu (dk. 23) (Türkiye)

Sarı kart: Kaan Ayhan (Türkiye)

(İHA)
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