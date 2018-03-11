İlk yarı Konya’nın

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde Atiker Konyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada kazanılan serbest vuruşta Volkan Şen topun başına geçti. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı ortada seken topa Moke kafayı vurdu ve takımını maçın başında öne geçirdi. 0-1

19. dakikada Gomis’in pasında Selçuk İnan şutunu çekti ancak top Selim Ay’dan döndü. Hakem Halil Umut Meler bu pozisyonda elle müdahaleye hükmetti ve penaltı kararı verdi.

20. dakikada kazanılan penaltı atışında Gomis topun başına geldi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı köşeyi iyi seçerek topu kornere çelmeyi başardı.

31. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Belhanda ceza sahası içine gönderdi. Serdar Aziz’in yaptığı kafa vuruşunda Serkan Kırıntılı topu kornere gönderdi.

42. dakikada Mariano’nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Feghouli’nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

44. dakikada gelişen Konyaspor atağında Fofana kendi sahasından getirdiği topta pasını Volkan Şen’e verdi. Bu futbolcu karşı karşıya kaldığı pozisyonda istediği gibi vuramadı ve top Muslera’dan döndü.

45+2. dakikada Mariano sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Maicon’un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Gomis tamamlamak istedi ancak istediği gibi vuramadı.

KÜNYE

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halil Umut Meler xxx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kerem Ersoy xx

Galatasaray: Muslera xxx, Mariano x, Maicon xx, Serdar x, Nagatomo xx, Selçuk xx, Donk xx, Feghouli xx, Garry Rodrigues x, Belhanda xx, Gomis xx

Yedekler: Eray, Ahmet, Linnes, Hakan, Koray, Denayer, Tolga, Fernando, Yasin, Sinan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xxxx, Nejc Skubic xxx, Selim Ay xxx, Wilfred Moke xxx, Ferhat Öztorun xx, Mehdi Bourabia xx, Jens Jonsson xx, Moryke Fofana xx, Volkan Şen xxx, Deni Milosevic xx, Samuel Eto’o xx

Yedekler: Carlgren, Volkan, Eren, Ömer Ali, Orkan, Hadziahmetovic, Vedat, Musa, Jahovic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Moke (dk. 2) (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Ferhat, Selim Ay (Atiker Konyaspor), Mariano (Galatasaray)

(Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)