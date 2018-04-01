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İlk yarı Galatasaray’ın

Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta mücadelesinde Galatasaray, Trabzonspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

01 Nisan 2018 Pazar 19:58
İlk yarı Galatasaray’ın

Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta mücadelesinde Galatasaray, Trabzonspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİAKLAR (İLK YARI)

7. dakikada Abdülkadir’in kaptırdığı topta Mariano ceza sahası içinden arka direğe yerden ortaladı. Savunmanın arkasına sarkan Feghouli’nin vuruşunda Galatasaray öne geçti. 1-0

17. dakikada Gomis ceza sahası içinde göğsüyle düzeltip şutunu attı, savunmadan dönen top Selçuk İnan’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

30. dakikada gelişen Galatasaray atağında Feghouli sağdan ceza sahası içine gönderdi. Trabzonspor’un ayak koyduğu topa Belhanda ceza sahası önünden vurdu ancak Onur gole izin vermedi.

KÜNYE

Stat: Türk Telekom Stadyumu

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xxx, Maicon xxx, Serdar Aziz xxx, Nagatomo xxx, Donk xxx, Selçuk İnan xxx, Feghouli xxx, Belhanda xx, Rodrigues xxx, Gomis xx

Yedekler: Batuhan, Carrasso, Ahmet, Tolga, Yasin, Eren, Sinan, Linnes, Hakan, Denayer

Teknik Direktör: Fatih Terim

Trabzonspor: Onur xx, Pereira x, Uğur xx, Hubocan x, Novak xx, Okay xx, Kucka xx, Abdülkadir x, Sosa x, Yusuf Yazıcı x, Burak x

Yedekler: Arda, Uğurcan, Kamil, Olcay, N’Doye, Hasan, Mustafa, Rodallega, Hüseyin, Abdurrahim

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Feghouli (dk. 7) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Donk (Galatasaray), Sosa, Hubocan (Trabzonspor)

(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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