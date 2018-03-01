İlk yarı Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle bitti

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Gökhan Gönül’ün pasında topla buluşan Talisca’nın ceza yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.
14. dakikada sol kanatta bulunan Talisca’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Negredo, kaleci Volkan’ı çalımlayarak, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0
17. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında buluşan Mehmet Topal’ın uzun çapraz pasında ceza sahası içine hareketlenen Soldado’nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
36. dakikada Negredo’nun pasında ceza sahası dışı sol tarafında topla buluşan Caner’in plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü.
42. dakikada sol kanattan Caner’in ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Talisca’nın volesini kaleci Volkan çıkardı. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Lens’i vuruşunda Skrtel’e çarpan top, kornere gitti.
44. dakikada Alper’in Tolgay’a yaptığı hareket sonucunda karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, Alper’e sarı kart gösterdi. Müsabakada ikinci sarı kartını gören Alper, kırmızı kartla oyundan çıktı.
45+2. dakikada ceza yayı üzerinde bulunan Mehmet Ekici’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Şener’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Pepe xx, Vida xx, Tosic xx, Medel xx, Tolgay xx, Lens xx, Caner xx, Talisca xxx, Negredo xxx
Yedekler: Utku, Fatih, Alpay, Adriano, Babel, Quaresma, Necip, Mustafa, Vagner Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Mehmet Topal xx, Josef De Souza xx, Aatif xx, Mehmet Ekici xx, Alper xxx, Soldado xxx
Yedekler: Erten, Kameni, Neto, Giuliano, Elif Elmas, Serhat, Oğuz, Valbuena, Isla, Dirar
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Negredo (dk. 14) (Beşiktaş), Şener (dk. 45+2), Soldado (dk. 17) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Alper (dk. 44) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Volkan (Fenerbahçe), Medel (Beşiktaş)(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)