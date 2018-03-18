İlk yarı Başakşehir’in

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)
4. dakikda sağ çaprazdan Visca’nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Da Costa’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
6. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top Visca’nın önünde kaldı. Boşnak futbolcunun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Fabri oyun alanına çeldi. Pozisyonun devamında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.
20. dakikada sağ kanattan Caiçara’nın ortasında arka direkte topla buluşan Adebayor kafa vuruşunu yaptı. Boşta kalan topu diğer direğin dibinde önünde bulan Visca’nın vuruşunda meşin yuvarlağı Tolgay, çizgi önünde kornere çıkardı.
28. dakikada Adebayor’un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Visca’nın içeri çevirdiği topa Elia’nın yaptığı gelişine vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
39. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel’in yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.
KÜNYE
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Da Costa xx, Attamah xx, Clichy xx, İrfan Can xx, Mahmut xx, Visca xx, Elia xx, Mossoro xx (Napoleoni dk. 44 x), Adebayor xx
Yedekler: Mert, Bajic, Mevlüt, Tunay, Kerim, Uğur, Alparslan, Egemen, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Medel xx, Tosic xx, Adriano xx, Hutchinson xx, Tolgay xx, Lens xx, Babel xx, Talisca xx, Negredo xx
Yedekler: Tolga, Oğuzhan, Mustafa, Fatih, Necip, Vida, Love, Caner, Larin, Utku
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Elia (dk. 28) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Medel, Babel (Beşiktaş) Caiçara, Elia (Medipol Başakşehir)(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)