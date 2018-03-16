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İlk yarı Antalyaspor’un üstünlüğüyle bitti

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Antalyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Antalyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

16 Mart 2018 Cuma 21:12
İlk yarı Antalyaspor’un üstünlüğüyle bitti

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Antalyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Antalyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Eduok’un uzak mesafeden gelişine sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

9. dakikada Trezeguet’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne’nin kaleciyle karşı karşıya yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

13. dakikada Trezeguet’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Eduok’un vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

18. dakikada Maicon’un ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Fernando ceza sahası yayı önünden ara pasını Doukara’ya gönderdi. Doukara’nın korner çizgisine yakın bölgeden ortasında altıpas önünde topa hareketlenen Deniz Kadah’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Omeruo xx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Ahmed Ildiz xx, Mensah xx, Eduok xx, Trezeguet xx, Diagne xx

Yedekler: Kadem Burak, Eray, Burak, Onur, Hakan, Hasan, Neumayr, İlhan, Etoundi, Koita

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Antalyaspor: Boffin xx, Sangare xx, Djourou xx, Diego xx, Sakıb Aytaç xx, Yekta Kurtuluş xx, Fernando xx, Maicon xx, Deniz Kadah xx, Jevtovic xx, Doukara xx

Yedekler: Ozan, Ferhat, Musa, Chico, Yusuf, Harun, Hamdi, Mustafa

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gol: Deniz Kadah (dk. 42) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Mensah (Kasımpaşa), Sangare, Fernando (Antalyaspor)

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)
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