“İlk çeyrekten sonra kendimize geldik”

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Maccabi Fox karşılaşmasının ardından ilk çeyrekte kötü oynadıklarını ardından kendilerine geldiklerini söyledi.

Maccabi Fox’u taraftarı önünde 87-73 mağlup ederek Euroleague’deki 19. galibiyetini alan Fenerbahçe Doğuş’ta Başantrenör Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulundu. İlk çeyreğe tembel başladıklarını söyleyen Obradovic, “Savunmamız, Maccabi’ye karşı koyacak seviyede değildi. İkinci çeyrekte her şeyi değiştirdik, tam saha oynadık, top çalmalarımız oldu, savunmamız daha iyiydi. İkinci yarıya da aynı şekilde devam ettik ve bu şekilde devam etmemiz önemliydi. Maccabi bireysel olarak çok kaliteli bir takım. Önemli bir galibiyet oldu bizim için ama hayat devam ediyor. Perşembe akşamı Kızılyıldız’a karşı oynayacağız. Taraftarlara bir kez daha güzel atmosfer için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“CİDDİ KALİTE FARKI VARDI"

Maccabi Fox Tel Aviv Başantrenörü Neven Spahija, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Spahija, iki takım arasındaki ciddi kalite farkı olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Doğuş’a deplasmanda 87-73 mağlup olan Maccabi Fox Tel Aviv’de Başantrenör Neven Spahija, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İstanbul’da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Spahija, “Ama maalesef takımım kaybetti. Çok iyi dakikalar vardı ve bundan mutlu olabiliriz ancak önemli olan 40 dakika boyunca aynı seviyede oynamak. Fenerbahçe ile bizim aramızda hem savunmada hem hücumda çok ciddi farklar var. İçeride durdurabilsek bu kez dışarıdan atıyorlar. Bu da Fenerabahçeli oyuncuların kalitesini gösteriyor. Aramızda kalite farkı vardı. Obradovic’i muhteşem basketbol için tebrik ediyorum. Gerçekten kazanmayı hak ettiler. Çok yeni bir takımız. Şu ana kadar ilk 8’in içinde kalmayı başardık. Son 2 maçta bunu kaybettik. Şu anda bu noktanın dışındayız ancak kalan 3 maçta da bunun için savaşacağız. En önemlisi evimizdeki Panathinaikos maçı. Bu maça çok önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın /İHA)