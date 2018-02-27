İlk 25 dakikada 2 gol var

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 25 dakikası her iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle devam ediyor.