Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 25 dakikası her iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle devam ediyor.(Önder Aydın - Barış Gezici - Sadık Cangel /İHA)
İlk 25 dakikada 2 gol var
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 25 dakikası her iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle devam ediyor.
27 Şubat 2018 Salı 21:05