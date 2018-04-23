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İkinci yarıya file rötarı

Fenerbahçe-Antalyaspor müsabakasının ikinci yarısında file rötarı yaşandı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 21:26
İkinci yarıya file rötarı

Fenerbahçe-Antalyaspor müsabakasının ikinci yarısında file rötarı yaşandı.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor müsabakasının ikinci yarısında file rötarı yaşandı. İkinci yarıda yardımcı hakem tarafından kontrol edilen Volkan’ın koruduğu kalede filenin yırtık olduğu tespit edildi. Önce Volkan Demirel sonra saha yetkilileri tarafından kale ağlarındaki yırtık giderildi.

Müsabaka filedeki yırtıktan dolayı 6 dakika geç başladı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)
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