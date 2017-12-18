Igor Tudor kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

Igor Tudor, 16 Nisan 1978 tarihinde Yugoslavya’da doğdu.

Tudor, futbolculuk kariyerine stoper olarak Hajduk Split’de başladı. 1995-99 yılları arasında 58 maça çıkan Tudor 3 gol buldu.

1999 tarihinde Juventus’un dikkatini çeken Tudor, 2007 senesinde kadar Juventus formasıyla çıktığı 111 maçta 15 gol buldu. 2007-08 sezonunda tekrar Hajduk Split’e döndü ve burada futbolculuk kariyerini noktaladı.

2013-15 yılları arasında Hajduk Split ile teknik direktörlük kariyerine başlayan Tudor, 2015-16 sezonunda PAOK teknik direktörlüğü yaptı.

2016-17 sezonu öncesinde Kardemir Karabükspor ile anlaşmaya varan Tudor, aynı sezonun 20. haftasında lig devam ederken Galatasaray ile anlaştı.