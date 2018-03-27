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İbrahim Üzülmez iddialı konuştu

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Aslanlar gibi mücadele edip Rizespor’u hedefine ulaştıracağız” dedi.

27 Mart 2018 Salı 14:37
İbrahim Üzülmez iddialı konuştu

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Aslanlar gibi mücadele edip Rizespor’u hedefine ulaştıracağız” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, karşılarındaki takımların kendilerine karşı çok farklı bir motivasyonla maçlara çıktıklarını dile getirerek, “İstanbulspor gibi bir sistem takımına karşı oynayacağız. Özellikle Altınordu ile birlikte bu ligin sistem anlamında en önemli takımı olduğunu söyleyebiliriz. Beraber oynamayı alışkanlık haline getiren bir takım. Bunun yanında tabii Çaykur Rizespor’a karşı çok farklı motivasyon içerisinde olan takımlar var. Bize karşı oynayan takımlar hakikaten bizden sonra iki veya üç hafta biraz fizik olarak sıkıntı yaşıyorlar. Hani futbol tabiri ile bilenmek diyoruz ya, o bilenmek tabirini bize karşı yapıyorlar ama olsun, her şeye rağmen çıkacağız ve kalan 6 haftada en iyisini ortaya koymaya çalışacağız” diye konuştu.

"OYUNCULARIMA İNANIYORUM"

Süper Lig’e çıkmaktan başka bir şey düşünmediklerini dile getiren İbrahim Üzülmez, “Fizik olarak değil ama oyun olarak bir öz eleştirimizi yapmamız lazım. Ben oyuncularıma inanıyorum, aslanlar gibi bir yapıları var, karakterli bir oyuncu gurubu var. Zaman zaman hatalar yapıyoruz, özellikle iç saha maçlarında puan kayıpları yaşıyoruz ama bu aslanlar gibi karakterli oyuncu gurubunun kalan 6 haftada en iyi şekilde mücadele edip Çaykur Rizespor’u istediği hedeflere ulaştıracağından kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

(HFD-ÖS-UA-S)
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