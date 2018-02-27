Honda'nın yeni F1 aracı STR13 tanıtıldı

Honda ve yeni ortağı Scuderia Toro Rosso, Barselona Catalunya Pisti'nde Honda RA618H motoru ile donatılan yeni Formula 1 yarış otomobili STR13'ü tanıttı. Bu yılki FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda Pierre Gasly ve Brendon Hartley pilotajında yarışacak olan yeni yarış otomobilinin örtüsünü açan Red Bull Toro Rosso Honda, 25 Mart 2018 tarihide Melbourne Avustralya'da gerçekleşecek olan sezonun ilk Grand Prix'sindeki yerini alacak. STR13, gerçekleştirilecek bu yarış öncesinde diğer dokuz F1 takımı ile birlikte Barselona’daki sekiz günlük teste katılacak.

Scuderia Toro Rosso Takım Şefi Franz Tost yağmış olduğu değerlendirmede: “Takımla birlikte yeni bir döneme başlıyoruz. Yeni sezonun başlangıcını sabırsızlıkla bekliyorum. Toro Rosso için heyecan verici bir dönem. Daha önce kendi motor tedarikçimiz olmadı. Sahip olduğu geçmişle Honda mükemmel bir ortak. 2018 sezonunda oldukça başarılı iki pilotla yarışacağız. Pierre ve Brendon geçen yıl bizimle birkaç yarışa çıktılar, ama bu Formula 1'deki ilk tam sezonları olacak. Her iki pilotta bize şampiyon unvanıyla geldiler. Pierre, 2016 GP2 şampiyonu, Brendon ise iki kez World Endurance Şampiyonu ve Le Mans 20 Saat yarışını kazanmış bir pilot. STR13 için çok çalıştık. Sezonun başlamasını iple çekiyorum.”

Honda Motor Co., Ltd. Marka ve İletişim Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Katsuhide Moriyama: “Yeni yarış otomobilimizin burada olması ve kış testinden önce hazır olmasından dolayı çok mutluyum. Onu oldukça zorlu bir görev için geliştirdik ve tasarladık. Bu, birlikte uyum içerisinde çalışan Honda ve Scuderia Toro Rosso ekiplerinin özverili çalışmasının bir ürünü. Ekipler kısa kış döneminde STR13 şasi ve RA618H motorun birbiriyle uyumlu olması için çok çalıştılar ve çok iyi bir iş çıkarttılar. Taraftarlarımızın desteğinden çok memnunuz ve başarılı bir sezon geçirmek için elimizden geleni yapacağız.”