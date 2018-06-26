Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95955
ALTIN
186.768
DOLAR
4.6302
STERLİN
6.0843
EURO
5.3615
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Hırvatistan, İzlanda’yı 2-1 mağlup etti

2018 FIFA Dünya Kupası D grubu son maçında Hırvatistan, İzlanda’yı 2-1 mağlup etti.

26 Haziran 2018 Salı 23:41
Hırvatistan, İzlanda’yı 2-1 mağlup etti

2018 FIFA Dünya Kupası D grubu son maçında Hırvatistan, İzlanda’yı 2-1 mağlup etti.

Rostov Arena’da oynan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Mücadelenin ikinci yarısında Hırvatistan öne geçmeyi başardı. 53. dakikada Milan Badelj’in golü ile skor 1-0’a geldi. İzlanda ise beraberliği 76. dakikada Gylfi Sigurdsson’un golü ile sağladı. Karşılaşmada beraberlik son dakikada bozuldu. Milan Badelj’in asistinde Ivan Perisic, 90. dakikada attığı golle Hırvatistan’ı 2-1 öne geçirdi ve maçın skorunu tayin etti.

Bu skorla Hırvatistan 9 puanla gruptan çıkarken, İzlanda 2 puanda kalarak kupadan elendi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Lebron 33 yaşında ama..."
"Lebron 33 yaşında ama..."
Bursaspor’un otobüsüne haciz geldi
Bursaspor’un otobüsüne haciz geldi
Dünya Kupası son 16 turunda erken finaller
Dünya Kupası son 16 turunda erken finaller
Basketbolda Avrupa’da yer alacak takımlar belli oldu
Basketbolda Avrupa’da yer alacak takımlar belli oldu
Şampiyon sahaya iniyor
Şampiyon sahaya iniyor
Dünya Kupasında bugün (26 Haziran)
Dünya Kupasında bugün (26 Haziran)
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim