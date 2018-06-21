Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 24°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95852
ALTIN
190.754
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1973
EURO
5.4311
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Hırvatistan bir üst tura çıktı

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Hırvatistan, Arjantin’i 3-0 mağlup ederek puanını 6’ya yükseltti ve bir üst tura çıkmayı garantiledi.

21 Haziran 2018 Perşembe 23:10
Hırvatistan bir üst tura çıktı

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Hırvatistan, Arjantin’i 3-0 mağlup ederek puanını 6’ya yükseltti ve bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Rusya’nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nda Arjantin ile Hırvatistan, Nizhny Novgorod Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, kinci yarıda etkili olan taraf Hırvatistan’dı. 53. dakikada Ante Rebic, Hırvatları 1-0 öne geçirirken, 80. dakikada Modric, fark 2’ye yükseltti. Bu golle dağılan Arjantin karşısında iyice rahatlayan Hırvatistan, 90. dakikada Rakitic ile 3-0 öne geçti. Mücadele bu sonuçla sona ererken, Hırvatistan bir üst tura çıkmayı garantiledi. Messi’li Arjantin ise gruptan çıkma şansını zora soktu.

Grubun diğer maçı yarın saat 18.00’de Nijerya ile İzlanda arasında oynanacak.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Kupasında bugün (21 Haziran)
Dünya Kupasında bugün (21 Haziran)
Fransa üst tura çıkmayı garantiledi
Fransa üst tura çıkmayı garantiledi
Beşiktaş taraftarı transfer mesaisine başladı
Beşiktaş taraftarı transfer mesaisine başladı
“Milli Takım zamanla çok iyi yerlere gelecek”
“Milli Takım zamanla çok iyi yerlere gelecek”
"İyi teklif gelirse gönderebiliriz"
"İyi teklif gelirse gönderebiliriz"
Özgür Çek Kasımpaşa’da
Özgür Çek Kasımpaşa’da
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim