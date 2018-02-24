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”Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu”

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu" dedi.

24 Şubat 2018 Cumartesi 23:21
”Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu”

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Hikmet Karaman, hiç beklemedikleri bir sonuç olduğunu söyledi. Kaybetmemeye odaklandıklarını aktaran Karaman, “Golü bulduk, 1-0’dan sonra skoru 2-0 yapacak pozisyonlarımız var. Devreye 1-0 girip, topu ayağımızda tutarak ikinci golü bulmayı düşündük ama yediğimiz ilk gol çok basitti. Bu pozisyonda gol olmaması lazımdı. Gol olduktan sonra oyuncularımızın hakeme itirazı var ve bu itirazdan sonra da maç bitene kadar Alanyasporlu oyuncuların hakeme olan güveni kaybetmesi bizim açımızdan oyunu strese ve bir an önce gol bulmaya zorladı. Nihayetinde net kaçırdığımız 2 pozisyon var. Belki hakem itme pozisyonuna penaltı verse farklı olacaktı. Bu pozisyonda oyuncularımızın hakeme olan güvensizliği oyun içerisinde stresin artmasına neden oldu. 2-3 gol net pozisyonumuz var ve bunları değerlendiremedik en azından kaybetmemiz gerekiyordu. Biz bu maçı değerlendiremedik ama nihayetinde 11 maç var. Bu 11 maçta camianın oyuncuların ayakta durması lazım çünkü mücadele bitmiş değil” dedi.

“TARAFTAR BUNU DA DEĞERLENDİRİYOR SÖYLEMEKTE HAKLILAR”

Taraftarların kendisine istifa tezahüratı yapmasıyla ilgili bir soruyu da cevaplayan tecrübeli teknik adam, şöyle cevap verdi:

“Taraftar haklıdır. Mağlup takım ve teknik adam da benim. Belki oyundan, belki de skordan memnun değil. Taraftarın bu düşüncesini de eleştirecek durumda değilim. Nihayetinde maç bitmiş ama ortada iyi mücadele eden, çok net gol pozisyonuna giren ve çok basit goller yiyen ve girdiği net pozisyonları da değerlendiremeyen bir takım var. Ben bir teknik adam olarak girdiğimiz pozisyonlara baktığımda maçın hem 1-1 hem 2-1’den sonra net pozisyonlar var. Bazı takımlar 2-1’den sonra, bazı takımlar oyun disiplininden kopar, mahkum duruma düşer. Nihayetinde ligde sıralama durumunda zordayız. Taraftar bunu da değerlendiriyor söylemekte haklılar.”

(Erdal Anak/İHA)
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