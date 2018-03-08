Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kapalı
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116567
ALTIN
162.478
DOLAR
3.8228
STERLİN
5.2805
EURO
4.7122
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

"Hedefimiz ligde şampiyon olmak"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bu sezon hedeflerinin ligde şampiyon olmak olduğunu söyledi.

08 Mart 2018 Perşembe 23:11
"Hedefimiz ligde şampiyon olmak"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bu sezon hedeflerinin ligde şampiyon olmak olduğunu söyledi.

THY Euroleague’in 25. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Maccabi Fox Tel Aviv’e 94-81 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rakibe çok fazla hücum ribaundu verdiklerini söyleyen Ataman, “Rakibimiz maçı fiziksel olarak kazandı. Maccabi’ye çok fazla hücum ribaundu verdik. Dış atışlarda da yüksek yüzde ile oynadılar. Bizim maçı kaybetmemizin sebebi kötü savunma yapmamızdı. Her çeyrekte 20’den fazla sayı ürettiler. Hücumda kötü değildik ama savunma yapamadık. Maçı savunmada kaybettik. Savunmada yapılan hatalar sonucu belirledi” şeklinde konuştu.

“HEDEFİMİZ LİGDE ŞAMPİYON OLMAK”

Tecrübeli başantrenör, hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu ifade ederek, “Sezona kötü başlandı. Takımın motivasyonu iyi seviyede değil. Anadolu Efes sıra dışı bir sezon geçiriyor. Yaz ayında yapılacak transferlerle seneye Avrupa Ligi’nde daha iyi olacağız. Hedefimiz lige odaklanıp şampiyon olmak” açıklamasını yaptı.

Ataman, Doğuş Balbay’ı geçirdiği hafif sakatlık sebebiyle oyundan aldığını ifade ederek, başarılı basketbolcunun durumunun çekilecek MR’dan sonra belli olacağını söyledi.

MACCABI FOX TEL AVIV

Maccabi Fox Tel Aviv Başantrenörü Neven Spahija, 3 sayılık isabet oranında yüzde 62’lere çıktıklarını ifade ederek, Anadolu Efes karşısında çok iyi üçlük attıklarını söyledi.

THY Euroleague’in 25. haftasında Maccabi Fox Tel Aviv, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’i 94-81 mağlup etti. Mücadelenin ardından Maccabi Fox Tel Aviv Başantrenörü Neven Sphajia basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir mücadele çıkarttığını söyleyerek, “Çok iyi bir maç çıkarttık. Yüzde 62 gibi bir oranla atış yaptık. Bu akşam gerçekten çok iyi üçlükler çıktı. O yüzden takımımı tebrik ediyorum. Anadolu Efes’in bize Tel Aviv’de yaptığını biz burada onlara yaptık. Birçok üçlük attık. Bu yüzden maç bizim için çok önemliydi” şeklinde konuştu.

(Bora Akyol /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Ligi Son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı
Avrupa Ligi Son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı
Trabzonspor yönetiminden flaş karar
Trabzonspor yönetiminden flaş karar
Anadolu Efes’ten THY Euroleague’e erken veda
Anadolu Efes’ten THY Euroleague’e erken veda
Anadolu Efes sonunu getiremedi
Anadolu Efes sonunu getiremedi
MKE Ankaragücü - Adanaspor maçı yarın oynanacak
MKE Ankaragücü - Adanaspor maçı yarın oynanacak
Fenerbahçe, E. Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, E. Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim