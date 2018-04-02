Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 14°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114993
ALTIN
170.088
DOLAR
3.9636
STERLİN
5.5685
EURO
4.8897
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Hedefi yeniden NBA mi ?

Jan Vesely, Fenerbahçe’ye ilk geldiğinde hedefinin işleri yeniden rayına oturtup NBA’e gitmek olduğunu belirterek, "Eşim ve ben burada çok mutluyuz. Şu an bu şekilde devam ediyorum. Daha buradayım” dedi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 14:10
Hedefi yeniden NBA mi ?

Jan Vesely, Fenerbahçe’ye ilk geldiğinde hedefinin işleri yeniden rayına oturtup NBA’e gitmek olduğunu belirterek, "Eşim ve ben burada çok mutluyuz. Şu an bu şekilde devam ediyorum. Daha buradayım” dedi.

Jan Vesely, sarı-lacivertli kulübün dergisine açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’ye ilk geldiğinde hedefinin işleri yeniden rayına oturtup NBA’e gitmek olduğunu belirten Vesely, “2 yılın sonunda henüz buna hazır olmadığımı gördüm ve burada da çok mutluydum. Tekrardan bir kontrata daha imza attım ve şu an 4. yılımdayım. Burayı gerçekten çok seviyorum. Takımı, ülkeyi, insanları, şehri…Eşim ve ben burada çok mutluyuz. Buraya müthiş derecede alıştım. Şikayet edebileceğimiz hiçbir şey yok. Şu an bu şekilde devam ediyorum. Daha buradayım” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ TÜM KUPALARI KAZANMAK”

Vesely, şu anda takım olarak çok iyi durumda olduklarını vurgulayarak, “Bugünlere gelene kadar çok şey yapıldı. Asıl sezon bundan sonra başlıyor. Play offlar’da her şey sıfırdan Takımın ne kadar iyi oynadığı ve tamamen ne istediği önemli. Geçen yılki Avrupa Şampiyonluğumuzu 4 yılda elde ettik. Hedefimiz yine bütün kupaları almak. Sezon içinde Türkiye Kupası’nı alamadık ama önümüzdeki diğer iki kupayı almayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU İNANILMAZDI”

Euroleague şampiyonluğu ile ilgili konuşan yıldız basketbolcu, “İnanılmazdı ve hala inanamıyorum. Düşündükçe çok mutlu oluyorum. Fenerbahçe ve Türkiye’ye Avrupa’nın bir numaralı kupasını getirebilmek gerçekten çok özel. Salondaki atmosferi asla unutamam. Sonraki kutlamalar da, hepsi aklımda. Çok güzel ve inanılmaz tecrübeydi” ifadelerini kullandı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray ara vermedi
Galatasaray ara vermedi
G.Saray’dan bir ’skorbord’ açıklaması daha
G.Saray’dan bir ’skorbord’ açıklaması daha
F.Bahçe Doğuş oyuncuları taraftarla buluştu
F.Bahçe Doğuş oyuncuları taraftarla buluştu
“Sonuna kadar savaşacağız”
“Sonuna kadar savaşacağız”
Erol Bulut’a yeni teklif
Erol Bulut’a yeni teklif
Trabzonspor’dan Galatasaray’a: Bu ne anlama geliyor ?
Trabzonspor’dan Galatasaray’a: Bu ne anlama geliyor ?
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim