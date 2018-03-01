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Hedef dörtlü final

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final’e kalmak istediklerini belirterek, finale kalınması durumunda finali İstanbul’a almak istediklerini söyledi.

01 Mart 2018 Perşembe 10:53
Hedef dörtlü final

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final’e kalmak istediklerini belirterek, finale kalınması durumunda finali İstanbul’a almak istediklerini söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevini de yürüten, Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci senelerinde grup aşamasını lider tamamladıklarını vurgulayan Sarıca, "Bu sene farkımız geçen senenin ardından insanların bizden beklentisini artırmış olmamız olabilir. Şu bir gerçek ki bu sene çok sıkıntılı bir dönem geçirdik. Sezon başından beri hala tam takım olamadık ve çok sirkülasyon yaşadık. Sakat oyuncularımız iyileşti, yeni oyuncular geldi, bazı oyuncular gitti. Bunlar takımın istikrarını etkileyen faktörler. Buna rağmen bugün ligde ve Avrupa’da iyi konumdayız. Bu durum bizi şimdilik mutlu ediyor ama bize yeterli gelmiyor. Çok daha farklı ve yüksek hedeflerimiz var" dedi.

"DÖRTLÜ FİNAL’E KALIRSAK, FİNALİ İSTANBUL’A ALMAK İSTİYORUZ”

Geçen sezon turnuvadan şanssız bir şekilde elendiklerini dile getiren Sarıca, "Bu sene ilk hedefimiz Son 16 Turu’nu geçmek ve Dörtlü Final’e kalmak. Daha sonra hatta belki mümkün olursa Dörtlü Final’i İstanbul’a almak. Bu konuda Başkanımız Fikret Orman, Basketboldan Sorumlu Yöneticimiz Ahmet Cihat Kumuşoğlu ve bütün Yönetim Kurulu üyelerimizin desteği var. Eğer ki Dörtlü Final’e kalabilirsek onlar da finalin burada oynanmasını istiyorlar ve bu konuda çok hevesliler" diye konuştu.

"SON 16 TURU’NDA MEDİ BAYREUTH KARŞISINDA FAVORİYİZ"

Ufuk Sarıca, Son 16 Turu’ndaki eşleşmeyi de değerlendirerek, "Grupta oynadığımız 14 maçı Bayreuth’tan daha iyi bir konumda bitirdik diyebiliriz. Deplasmanda oynayacağımız ilk maçımız önemli. Bayreuth, Alman ekolünden gelen ve hızlı oynayan bir takım. İlk hedefimiz bu turu geçmek ve Dörtlü Final’e ilerlemek. Bu turda favori olduğumuzu düşünüyorum. Gereken takım oyununa ve güce sahibiz. O dönemde en önemli şey sağlıklı ve eksiksiz olabilmemiz. Sonsuz imkanlarımız yok. Mütevazı bir bütçe ve kadro ile elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah takımımızın sağlığı yerinde olur ve hedeflerimize ilerleriz" açıklamasını yaptı.

“SAHADA TAKIM OYUNU OYNUYORUZ”

Parkeye yansıttıkları oyun tarzından da bahseden Sarıca, "Bizim değişkenlerimiz var ve sorumluluk kısmını paylaştırdığımız oyuncu sayımız fazla. Bu durum bizim daha takım oyunu oynadığımızın bir göstergesi. Biz sahada paylaşarak oynuyoruz. Tabii ki kaybettiğimiz, sahada kötü olduğumuz günler olabiliyor. Ama tecrübeli oyuncu sayımız fazla. Bu yüzden biz de daha fazla sayıda oyuncu maçın rengini veya şeklini değiştirecek karaktere sahip" açıklamasını yaptı.

“HEM MİLLİ TAKIM HEM BEŞİKTAŞ’TA AYNI CİDDİYETLE ÇALIŞIYORUM”

Hem milli takımı hem de Beşiktaş’ı çalıştırmanın çok yüksek bir temposu olduğunu vurgulayan Ufuk Sarıca, "Ama benim iyi bir ekibim var. Ekip çok önemli çünkü insanın tek başına bütün işleri yapması mümkün değil. Ben işini enerjiyle yapan bir insanım. Bu enerjiyi de kendimde buluyorum ve iki tarafa da yayıyorum. Bu durum bir taraftan beni daha fazla motive ediyor aslında. Hem Milli Takım, hem Beşiktaş’taki görevimi aynı ciddiyetle doğru şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Çok şükür bugüne kadar bir aksama yaşamadık. Enerjimin olmadığı gün ikisini birden idare etmem mümkün olmaz ama şu an için iki tarafa da yetecek enerjim var" değerlendirmesinde bulundu.

(İHA)
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